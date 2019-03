¿Qué es una infección nosocomial? Una de las opositoras, usuaria de silla de ruedas, consulta sus notas tras el examen matinal celebrado en el recinto ferial. / JORGE PETEIRO Así viví el examen. Dos horas de nervios y dudas tras las que acabas exhausto | Años memorizando leyes y procedimientos para que me acaben preguntando si un ordenador Apple usa windows o linux JOSÉ LUIS RUIZ GIJÓN. Lunes, 11 marzo 2019, 03:04

'La cánula que se utiliza para impedir que la lengua caiga hacia atrás se denomina: catéter, holter, laringoscopio o tubo de Guedel'. 'La parte más distal de las muletas y que apoya en el suelo se llama: freno, contera, tapa o suela'. 'El dispositivo que se usa para inmovilizar una extremidad: cánula, batea, férula o depresor'.

Estas son algunas de las 79 preguntas que ayer nos martirizaron a los 15.268 opositores a celador que nos examinamos en Gijón. Muchos nervios y ese fino orbayu a la entrada a las aulas eran la compañía que ninguno queríamos. Acceder al recinto ferial no fue ningún problema. Ni colas ni nada. Esperar hasta las cinco rodeado de gente repasando y con dudas de última hora ponía nervioso al más templado.

Una vez dentro, una hora y veinte de espera hasta que repartieron las preguntas. Muchos con los libros de estudio llenos de colorines. «Recuerda José Luis, las ambulancias de soporte vital solo, la b. Y si es avanzado, la a», repasaba mi compañera. «Por la mañana había mucha legislación y poca práctica», señalaba otro. Yo acudí a la cita con tres bolígrafos, por si acaso.

Una de mis compañeras de mesa lleva 13 años como interina en Cabueñes, otro 20 en Avilés. Una chica viene desde León. Allí la legislación es algo diferente, pero confía en que las líneas generales sean parecidas. Por fin, van a repartir las preguntas. Se agradece. 64 preguntas más 15 de reserva por si se impugna alguna. 79 en total y un máximo de dos horas.

Ocho páginas, un rápido vistazo y empezamos. Legislación, normativa específica de los celadores y cuatro preguntas de informática. Estas son para desestresar, no puede ser. ¿Que si un ratón incorpora una impresora multifunción?, ¿Que si un ordenador Apple usa windows? Esto parece el festival del humor.

Creo que de legislación no hay demasiadas, pero las específicas sanitarias son muy difíciles. Realmente quienes llevan años como celadores tienen ventaja aquí. Es lo lógico. ¿Llevan las ambulancias la palabra escrita al revés para que se lea por el retrovisor? Estaba seguro de saber esto, pero no lo sé.

La suerte está echada

Tras una hora mordiendo el boli, muchos empezamos a mirar para los lados. Ya hemos terminado. Pero hasta que no pasen 90 minutos no podemos salir. Repaso las preguntas. Cuanto más las miro más dudo. No debería hacerlo pero es inevitable. No tiene sentido darle más vueltas. Que sea lo que tenga que ser. Los que se sientan delante de mí cuchichean algo ininteligible. Seguramente se están preguntando la hora.

Por fin anuncian que ha pasado la hora y media y podemos empezar a salir. Las ocho de la tarde y la sensación de relax es por fin total. Voy de camino al centro, cruzo por el parque de Isabel la Católica, reluce en la noche un impresionante cisne blanco que se desliza plácidamente por el estanque. Lo tengo claro, quiero opositar a cisne de este parque, a ver cuando convocan plazas.