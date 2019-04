«La información que reciben los 'antivacunas' es errónea o sesgada» Isolina Riaño Galán, ante el Hospital Central. / PABLO LORENZANA La pediatra del HUCA ingresa hoy en la Real Academia de Medicina de Asturias con un discurso centrado en la cooperación Isolina Riaño Galán Pediatra JOSÉ LUIS RUIZ OVIEDO. Jueves, 4 abril 2019, 04:00

Durante su carrera como pediatra, Isolina Riaño (Almurfe, Belmonte de Miranda, 1961) siempre ha destacado por su dedicación al tercer mundo. Entre otras responsabilidades, ocupó la presidencia de Médicos Mundi Asturias. Esta tarde se incorpora como académica correspondiente a la Real Academia de Medicina de Asturias en un acto que tendrá lugar a las 20 horas en la sede del Colegio de Médicos (plaza de América, 10).

-¿Qué abordará en su discurso de ingreso en la Academia?

-Sobre todo trata de la ilusión, que es lo más importante en la vida. Es una actitud vital para intentar mejorar las cosas, el ámbito donde cada uno se mueve. Espero aportar un soplo de aire fresco en la Academia desde mi manera de entender la vida. No podemos ser espectadores pasivos de la realidad. Intento visibilizar la realidad del tercer mundo, donde he trabajado mucho a lo largo de mi vida. También hago referencia a la infancia y el medio ambiente. Es importante que haya ambientes que protejan la salud. Las mujeres embarazadas transmiten una herencia química. Por lo tanto, cuanta mayor contaminación sufra la madre, más se transmite al hijo. Y hablo de la necesidad de promover la lactancia materna. Hoy en día muchas mujeres que optan por esta opción tienen que ocultarlo porque suelen ser criticadas. También de medicina personalizada, para lograr que los niños y adolescentes con diabetes puedan tener una atención en la que se incorpore la innovación tecnológica. Esto lo he estado trabajando desde hace tiempo, primero en el Hospital San Agustín de Avilés, y desde 2016 en el HUCA.

«Estamos rodeados de disruptores endocrinos y la mayor parte nos llega por la alimentación»

-Siempre ha estado implicada en temas de cooperación. ¿En qué proyectos está inmersa?

-Participo mucho en Arco Iris Educación para el desarrollo, estuve desde su fundación y actualmente soy vicepresidenta. También sigo trabajando en todos los temas pediátricos a nivel nacional. Creo que es importante tener una mirada global en este mundo cada día más diverso. Todos tenemos que aprender a vivir y sentir globalmente. Somos interdependientes, así que tenemos el imperativo moral de intentar mejorar el mundo.

-¿Qué opinión tiene sobre los movimientos 'antivacunas'?

-La experiencia más dolorosa que tuve en relación con el tercer mundo fue en el año 88, la primera vez que fui a Malawi. Allí vi morir a muchísimos niños y niñas de sarampión y yo, como pediatra, no podía hacer nada. Creo que las vacunas han sido un gran logro y han salvado millones de vidas. Lo importante es transmitir una información adecuada a estos padres, porque la información a la que acceden los 'antivacunas' suele ser errónea o sesgada y toman decisiones no adecuadas para la salud de sus hijos. El gran problema de las vacunas es su éxito. La gente se olvida de lo que supone la enfermedad.

-¿Estamos demasiado expuestos a la contaminación?

-Hay muchos tipos de contaminación. Los denominados disruptores endocrinos son los compuestos orgánicos persistentes, fundamentalmente los plásticos. Estamos rodeados de ellos y nos llegan sobre todo por la alimentación. Hay una serie de medidas, como no calentar alimentos en plásticos, tener el mejor agua posible, que en Asturias es la del grifo, o tener cuidado con los cosméticos.