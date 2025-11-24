El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El consejero de Ordenación y líder de IU, Ovidio Zapico, y el consejero de Medio Ambiente y presidente de Cogersa, Alejandro Calvo, en una comparecencia de 2024. Alex Piña
Gestión de residuos en Asturias

Terremoto en el Gobierno de Asturias: IU tacha de «sesgado» el informe de la 'plantona' y pide al PSOE que aplace la votación sobre su privatización

«Vamos a trasladar este problema al Consejo de Gobierno, no entendemos que los socialistas abandonen su posición histórica de construir en Cogersa un sistema público», afirma el socio menor del Ejecutivo

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Lunes, 24 de noviembre 2025, 06:17

Comenta

Terremoto en el Gobierno de Asturias a cuenta de la gestión de residuos. Entre el viernes y el sábado Cogersa envió a los ediles ... con representación en su comisión delegada un informe técnico sobre las «alternativas de explotación» de la 'plantona', la nave más ambiciosa del consorcio, en la que lleva invertidos 78,4 millones. El documento estima que la instalación necesita entre 78 y 86 trabajadores y su punto crítico es dar salida a las 80.000 toneladas de envases, cartón y vidrio que recuperará, y a las 150.000 toneladas de Combustible Sólido Recuperado (CSR) y 40.000 de bioestabilizado que producirá.

