Terremoto en el Gobierno de Asturias: IU tacha de «sesgado» el informe de la 'plantona' y pide al PSOE que aplace la votación sobre su privatización

Terremoto en el Gobierno de Asturias a cuenta de la gestión de residuos. Entre el viernes y el sábado Cogersa envió a los ediles ... con representación en su comisión delegada un informe técnico sobre las «alternativas de explotación» de la 'plantona', la nave más ambiciosa del consorcio, en la que lleva invertidos 78,4 millones. El documento estima que la instalación necesita entre 78 y 86 trabajadores y su punto crítico es dar salida a las 80.000 toneladas de envases, cartón y vidrio que recuperará, y a las 150.000 toneladas de Combustible Sólido Recuperado (CSR) y 40.000 de bioestabilizado que producirá.

Al final el informe se ciñe en evaluar dos opciones: la asunción directa por Cogersa o confiar a una empresa externa experta en el sector la gestión de la plantilla y la salida de los productos. Compara diez aspectos, en los que la descripción es en nueve de ellos favorable a la privatización. El décimo es neutro. En síntesis, el informe técnico de Cogersa señala que ceder la gestión de la 'plantona' a una empresa del sector es la forma de tener una plantilla mejor dimensionada, más capaz de atender puntas de demanda o reducirse si entren menos residuos, más ágil a la hora de pedir repuestos y gestionar mantenimiento, y con mayor capacidad de negociación para dar salida a la producción. Es decir, la privatización se describe como la fórmula para que al asturiano le salga más barata la gestión de la basura.

La comisión delegada de Cogersa está convocada mañana lunes para tomar una decisión. El 1 de diciembre la ratificaría la junta general, en la que están presentes todos los ayuntamientos. Dados argumentos esgrimidos por el informe, todo parece encaminarse a una privatización avalada por socialistas y populares.

El documento ha encendido a IU, socio menor del Ejecutivo autonómico. Desde su dirección política denuncian que el informe «está sesgado. Se apoya en la rigidez de la contratación pública y la volatilidad del mercado para sostener argumentos políticos inaceptables para un ámbito gerencial». En la coalición indican que «la perversión del informe es total al enmascarar principios políticos como argumentos técnicos».

Según el análisis de la dirección política de IU, «Cogersa hace muchos años que sabe que estaría esta planta, y ha tenido tiempo por tanto para ir formando y capacitando al personal que necesita. No nos pueden llevar a una profecía autocumplida en la que, como no se han hecho algunas cosas de gestión, la solución tenga que ser privatizar; un sesgo gerencial no nos puede llevar a eso».

Por todo ello IU insta al consejero de Medio Ambiente y presidente de Cogersa, Alejandro Calvo, a «aplazar la votación anunciada para mañana para poder hacer un análisis político con nosotros. IU no sabía nada de esto a nivel político y Cogersa no puede ser un foco permanente de incinerar relaciones». La dirección política de IU asegura que esta discrepancia «es de primera magnitud» y señala que «la posición histórica del PSOE es construir un sistema público de gestión de residuos alrededor de Cogersa, donde haya trabajos auxiliares que sí puede hacer la empresa privada, pero la estructura troncal debe ser pública. No entendemos que el PSOE rompa con eso».