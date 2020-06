«Por ahora, el Ingreso Mínimo Vital lo que va a traer a Asturias es un jaleo tremendo» Belén Murillo, en Posada de Llanera. / IMANOL RIMADA Belén Murillo, presidenta saliente del Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias: «Nunca hubiera imaginado una crisis así. Ha sido una hecatombe. Y aún no sabemos por dónde va a salir» OLGA ESTEBAN gijón. Lunes, 15 junio 2020, 17:08

En más de veinte años de trabajo ha visto y oído casi de todo. Pero no por ello dejan de sorprenderle las crisis, las situaciones extremas a las que una familia puede llegar, las suspicacias ante la pobreza, el maltrato institucional y la falta de empatía. Belén Murillo ha estado tres años al frente del Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias, dándole visibilidad a unos profesionales muchas veces olvidados y tan necesarios en momentos como este. El miércoles dará el relevo a un nuevo equipo.

-Deben tener tanto trabajo que casi no sé por dónde empezar...

-Llevo 23 años trabajando y nunca hubiera imaginado una cosa así. La crisis anterior fue dura, pero no fue tan de golpe. Ha sido muy difícil, y lo está siendo.

-Porque con la crisis sanitaria controlada, llega la económica y social, ¿es así?

-No sabemos por dónde va a salir. Hay mucho paro, muchas personas mayores que no han podido recuperar su vida, muchas personas solas que necesitan ayuda. Muchos servicios sociales, más del 50% , estamos con teletrabajo. En nuestro sector el contacto es muy importante. Si ya antes dábamos citas a 20 días, ahora es un caos completamente terrible. Esperábamos que se reforzaran los equipos, pero nada.

-La Consejería de Derechos Sociales ha dicho que se reforzaban los equipos de Salario Social y de dependencia.

-Pero no se refuerzan los servicios sociales de los Ayuntamientos, en los que estamos atendiendo a muchísimas personas. ¿Dónde va la gente a preguntar por el Ingreso Mínimo Vital? Al trabajador social de su barrio. Nos plantean cosas que no podemos contestar...

-¿Han recibido muchas solicitudes de ayudas de emergencia?

-Ha sido una hecatombe. Si la gente no tiene para comer ¿adónde va? A Servicios Sociales. Tenemos poco personal; ahora la mitad no puede ir a los despachos porque no cumplen las medidas, pero esas situaciones no pueden esperar, no les puedes decir 'arréglate unos días'. A eso sumamos que, una vez reanudados los plazos judiciales, ya empezamos a recibir desahucios. Estamos muy preocupados. Y el dinero anunciado no es suficiente para cubrir las necesidades.

-Se esperaba con ganas el Ingreso Mínimo Vital, pero parece que en Asturias va a cubrir lo mismo que el Salario Social.

-Nos quedamos como estábamos, lo dije desde el principio. Las cantidades se incrementan una miseria. No merece la pena tanto jaleo, nos está colapsando las centralitas. Anuncia el Gobierno que se van a trasladar los expedientes, pero eso a la gente no le vale. Tenemos muchas dudas: ¿Qué sucederá con los que aún están en espera del salario? ¿Y los que cobran solo una parte, como complemento a otro ingreso? ¿Y con los mayores de 65?

-Dice la Red contra la Pobreza que muchas personas seguirán en exclusión.

-La justicia social requiere que todo el mundo tenga derecho a un mínimo para alimentación y vivienda y eso no va a poder ser. Con el salario ya quedaba gente fuera y pasará lo mismo. No niego que es un avance a nivel nacional, que es algo equitativo. Pero en Asturias, por ahora, solo nos va a aportar un lío tremendo, a los profesionales y a la gente...

-¿Por qué parece que son una profesión olvidada?

-Porque la gente cree que trabajamos con pobres y toxicómanos. Y claro que lo hacemos. Pero todos podemos pasar por una crisis en la vida y necesitar ayuda.

-Hay mensajes contrarios al IMV, gente que habla de la 'paguina' a gente que no quiere trabajar...

-Me parece terrible. Imaginemos que fumas y que eso te provoca un problema de pulmón. Y el médico te dice que no te trata porque te lo provocaste tú. ¿Paguina? La Casa de Alba tiene un montón de paguinas y no sé cuánto trabajan. Se llama Mínimo Vital, porque todo el mundo tiene derecho a comer. La gente dice 'voy a pedirla yo también'. Pídela y a ver si puedes vivir con menos de 500 euros al mes.

-El umbral de la pobreza se sitúa por encima de los 700 euros.

-Entiendo que dé miedo hablar de una inversión así, pero se va a invertir para que tengan un poco de dignidad. Conozco familias donde los hijos tienen que ir andando al instituto porque no pueden pagar el transporte.

-¿Cree que el Salario Social debería completar el IMV?

-Sí, el País Vasco lo va a hacer. Ahora no llegamos al umbral de la pobreza. Si complementáramos, llegaríamos. Y podríamos olvidarnos de todas las ayudas que tenemos que tramitar. Si el 80 o el 90% de las personas que cobran las ayudas de pobreza energética cobran el Salario Social, pues súbaselo. Los ayuntamientos invierten el doble del dinero que les da el Principado para tramitar esas ayudas. Es absurdo. Hay un libro, 'Entreteniendo a los pobres', que habla del peregrinaje por despachos, contando su situación a todo el mundo... Es maltrato institucional.