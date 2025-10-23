El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Vista aérea del Parque Científico Tecnológico de Gijón y corazón de la Milla del Conocimiento Margarita Salas

La innovación azul protagonista de la XXIII Conferencia Internacional de APTE en Gijón

La cita abordará los retos de futuro del litoral y el papel de la innovación en la transformación territorial. Se celebrará los días 5 y 6 de noviembre, coincidiendo con el 25º aniversario del Parque Científico Tecnológico de la ciudad

IMPULSA

Jueves, 23 de octubre 2025, 13:21

Gijón se convertirá el próximo mes de noviembre en epicentro nacional de la innovación con la celebración de la XXIII Conferencia Internacional de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE). El encuentro, que tendrá lugar los días 5 y 6 de noviembre de 2025 en Laboral Centro de Arte y Creación Industrial, se celebrará bajo el lema «Economía Azul 5.0: Innovación, Talento y Sostenibilidad para un Futuro Inteligente del Litoral» y reunirá a representantes de parques tecnológicos de toda España, así como a expertos internacionales en innovación, desarrollo sostenible y economía azul.

Organizada por APTE y Gijón Impulsa, entidad gestora del Parque Científico Tecnológico de Gijón/Xixón (PCTG), la conferencia llega en un año muy especial: el 25º aniversario del Parque, referente en Asturias y pionero en España como primer parque tecnológico promovido por un Ayuntamiento.

Este doble motivo convierte a #APTEGijon25 en una cita estratégica para debatir sobre el futuro de nuestras costas y el papel de la innovación en la economía azul.

Programa

El programa arrancará el 5 de noviembre, jornada reservada a los miembros de la red APTE, con reuniones internas, una mesa sobre infraestructuras de I+D+i y la Asamblea General de la asociación. También habrá un recorrido por la Milla del Conocimiento Margarita Salas, el gran ecosistema gijonés donde ciencia, empresa y cultura conviven como motor de desarrollo local.

El 6 de noviembre, la conferencia se abrirá al público general bajo el título «La Economía Azul como motor de la transformación territorial», una jornada que reunirá a autoridades locales, regionales y estatales, además de expertos y profesionales del ámbito tecnológico, educativo y empresarial.

La ponencia inaugural correrá a cargo de Susana Pinheiro, responsable de desarrollo empresarial en UPTEC – Universidade do Porto, quien presentará el modelo portugués de innovación azul. A continuación, se celebrarán dos mesas redondas: «Ecosistemas tecnológicos para una economía azul inteligente» y «Empleo azul, talento STEM y nuevos perfiles profesionales», que contarán con la participación de representantes de instituciones, empresas y centros de investigación.

La programación se completará con la conferencia «25 años del Parque Científico Tecnológico de Gijón y su proyección azul», a cargo de Ángela Pumariega y Luis Díaz. La jornada incluirá además la entrega de los Premios APTE y el traspaso de bandera al parque organizador de la próxima edición.

25 años impulsando la innovación gijonesa

El Parque Científico Tecnológico de Gijón/Xixón celebra en 2025 su 25º aniversario consolidado como el gran motor de desarrollo económico, social y tecnológico de Asturias. Desde su inauguración en el año 2000, ha crecido hasta albergar más de 220 empresas y 6.000 profesionales, con una facturación conjunta superior a los 1.750 millones de euros.

El Parque es el corazón de la Milla del Conocimiento Margarita Salas, espacio donde conviven la ciencia, la tecnología y el arte, y que actualmente afronta una ampliación de 218.000 m² para acoger nuevas iniciativas de base innovadora.

Inscripción abierta

Las personas interesadas en asistir a la jornada abierta del 6 de noviembre o en conocer más detalles del programa pueden consultar toda la información e inscribirse a través de este enlace

