CC OO insta al arzobispo a rectificar sus acusaciones sobre la pederastia

Comisiones Obreras se plantea incluso estudiar la posibilidad de emprender acciones legales en defensa del profesorado asturiano si el arzobispo de Oviedo no rectifica sus declaraciones sobre la pederastia. Jesús Sanz Montes, en una entrevista concedida a este diario, se refería directamente a la enseñanza al ser preguntado sobre los escándalos de pederastia en los que están implicados integrantes de la Iglesia, «Son mucho más abundantes en la familia o en la enseñanza, sobre todo en las clases de educación física», decía el arzobispo de Oviedo, quien sostenía que se «demonizaba» a la Iglesia por estos casos mientras que a otros grupos no. Basaba sus palabras en que según le había contado la anterior Fiscal General de Menores de Italia, tanto en ese país como en España, «los casos de pederastia en la Iglesia son el 1% del total». «Son mucho más abundantes en la familia o la enseñanza, sobre todo en las clases de educación física. Sin embargo, el mundo no dice que la familia o la enseñanza están corrompidas», añadía Sanz Montes.

Ante estas afirmaciones, el sindicato de enseñanza de Comisiones Obreras, que encabeza Borja Llorente, trasladó su «absoluta repulsa».

«Queremos recordar al arzobispo que todo el profesorado que trabaja en los centros públicos asturianos ha entregado un certificado de antecedentes sexuales para poder ejercer la docencia», replicó el sindicato a Sanz Montes, al tiempo que incidieron en rechazar de forma categórica lo que calificaron de «acusación gratuita» contra el profesorado de educación física, «al tiempo que reivindicamos la profesionalidad y buen hacer de este colectivo».

Así, Comisiones Obreras insiste en la necesidad de que el arzobispo rectifique sus palabras. Si no se así, el sindicato encargará un estudio jurídico para tratar de emprender acciones legales.