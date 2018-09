IU insta a la Consejería de Sanidad a hacer cumplir la norma contra el tabaco Defiende la necesidad de mejorar la señalización que prohíbe fumar en centros sanitarios y educativos S. G. A. GIJÓN. Martes, 4 septiembre 2018, 03:59

Reforzar las campañas de sensibilización contra el tabaco «especialmente en los recintos sanitarios y educativos». Izquierda Unida vuelve a insistir a la Consejería de Sanidad en la necesidad de llevar a cabo estas iniciativas después de que los propios responsables de algunos de estas instalaciones reconocieran las dificultades que encuentran para evitar que se fue en lugares prohibidos, tanto por parte de pacientes como de profesionales sanitarios, en el caso de los hospitales.

IU recuerda que la consejería había dicho que estaba manteniendo encuentros con los responsables de las gerencias de las áreas sanitarias en ese sentido y que tenía previsto desarrollar una campaña dirigida tanto al personal de los centros como a pacientes y familiares. También reclama una «mejorar de la señalización de los lugares y, sobre todo, de los recintos dentro de los centros sanitarios en los que no se puede fumar», algo que Sanidad también había avanzado que iba a hacer. «Sin embargo, recientemente un responsable de gestión sanitaria se manifestaba impotente e incompetente para evitar el consumo de tabaco en el recinto del centro sanitario incluso por parte de los propios trabajadores sanitarios», añade Izquierda Unida.

El portavoz del grupo parlamentario de la coalición de izquierdas defendió ayer que hay que dar cumplimiento a la proposición no de ley ya aprobada e intensificar las medidas de inspección del consumo del tabaco, adoptar iniciativas preventivas de especial impacto entre los jóvenes y mujeres al objeto de evitar la adicción e instar a un empaquetado genérico, así como el incremento de precios y de espacios públicos sin humo. La iniciativa, que fue aprobada en todos sus puntos, por PSOE, Podemos, IU y Ciudadanos, incluye la ampliación de la prohibición del consumo de tabaco en lugares sensibles como las playas y los espectáculos deportivos, así como la petición al Consejo Inter territorial del Sistema Nacional de Salud el mencionado empaquetado genérico y el incremento del precio. En ambos puntos PP y Foro votaron en contra.

Así las cosas, Izquierda Unida preguntará, de nuevo, al Gobierno en qué situación se encuentra la mencionada campaña de sensibilizacion y «qué otras medidas en cumplimiento de la ley ha adoptado o se piensa poner en marcha para reducir el tabaquismo pasivo, que aún existe en la sociedad asturiana». También reclamará información sobre los planes del Ejecutivo regional para promover hábitos saludables entre los jóvenes y para apoyar el abandono del tabaquismo en exfumadores.

También incidió en que, a raíz de la citada proposición no de ley, la Junta General del Principado instó al Consejo de Gobierno a reforzar las actividades de inspección para el cumplimiento de la prohibición de su consumo en locales públicos y en particular en las terrazas y el entorno de los centros sanitarios, educativos y deportivos. También se reclama que se evalúe y actualicen los programas para la deshabituación tabáquica, en particular en Atención Primaria. Y se insiste en la necesidad de actuaciones de prevención, especialmente entre los jóvenes, vinculadas a sus actividades de ocio.