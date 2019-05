El Instituto Asturiano de la Mujer abre expediente al club y lamenta «no poder sancionar» Almudena Cueto dice que la Ley del Deporte que no fue aprobada «sí incluía multas», mientras que las feministas asturianas exigen dimisiones CHELO TUYA GIJÓN. Martes, 21 mayo 2019, 06:26

«Una vergüenza». «Nos ha dejado atónitas». «Denigrante». «Machista» y todo tipo de sugerencias (irreproducibles) sobre lo que los ideólogos de premiar a las ganadoras de un campeonato de squash con vibradores podían hacer con ese juguete sexual. El movimiento feminista asturiano se ha enfadado, y mucho, al enterarse de que la Federación de Squash del Principado entregó a las mejores jugadoras del Campeonato de Asturias Absoluto de Squash, celebrado en Corvera los días 10 y 11 de mayo un kit compuesto por depilatorios, lima eléctrica y estimuladores íntimos. A los mejores jugadores solo les entregó el trofeo aportado por el Principado.

Enteradas de la noticia por EL COMERCIO, todas confesaban sentirse tan «atónitas» como «indignadas» y mostraron el unánime convencimiento de que los autores «deben ser castigados». Eso quisiera, también, el Instituto Asturiano de la Mujer, que fue el primero en actuar. «El pasado lunes ya recibí a las afectadas, que me contaron lo sucedido. Desde ese momento estamos tramitando un expediente», aseguró la directora del organismo.

Almudena Cueto explicó que el informe que está elaborando el equipo jurídico «será incorporado a nuestro Observatorio de Igualdad y enviado tanto a la Dirección General de Deporte como a la Federación del Principado de Squash». Espera Cueto que actúe «el Consejo de Deportes», que tiene una recién creada comisión de Mujer y Deporte, y lamenta que esta acción no pueda ser sancionada económicamente. «No tenemos capacidad de sancionar porque la Ley del Deporte que así lo incluía se quedó sin aprobar».

No obstante, Cueto prefiere ver el vaso medio lleno y destaca que «las afectadas hayan denunciado». «A veces, cuando te pasa algo así, te quedas trastocada y no sabes cómo reaccionar. Ellas devolvieron el regalo y decidieron que había que denunciar lo sucedido para que no se vuelva a repetir». A la espera del informe, la directora del Instituto Asturiano de la Mujer lo tiene claro: «Fue un trato denigrante para la mujer».

«Rancio machismo»

Una frase que repitieron las portavoces de las principales entidades feministas y juveniles de la región. Para Eva Irazu, de la Plataforma Feminista d'Asturies, lo sucedido «supone un insulto y es una muestra del machismo más rancio» que se convirtió en «un menosprecio humillante para las mujeres que, en vez de recibir un reconocimiento a su esfuerzo y mérito, recibieron las risas de los presentes». Irazu asegura que las integrantes de la plataforma esperan «que esto no quede impune. Les han robado su triunfo y convertido en burla».

Por ese motivo, reclama que «esto no quede impune» y que a las dimisiones ya realizadas por algunos integrantes de la federación, «se sumen más», además de exigir a todos que «pidan disculpas públicas, como públicamente se realizó la afrenta». Propuesta que suscribe Blanca Aranda. La presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas cree que «no se pueden consentir estos comportamientos. Deben irse todos y pedir disculpas públicas».

Dimisiones y disculpas reclama también Carmen Escandón, responsable de Igualdad en UGT. «Deben dimitir todas las personas implicadas», señaló, para clamar que «basta ya de discriminación, en el deporte y en todas partes». Porque lo ocurrido es «un acto machista que reproduce las peores aberraciones de un sistema patriarcal», considera Jessica Castaño. La presidenta de la Asociación de Mujeres Divorciadas y Separadas de Asturias cree que lo ocurrido es «un acto ofensivamente machista». Un acto fruto de «personas e instituciones que parece que se niegan a vivir en el siglo XXI que no puede ser, de ninguna manera, el siglo de la desigualdad», planteó la presidenta de la Tertulia Feminista Les Comadres, Begoña Piñero. Apuntó que el Consejo de Mujeres de Gijón «ya elevó una queja al Instituto Asturiano de la Mujer, que ya estaba trabajando en este caso».

Creen que no hubiera sucedido al revés. «¿Los organizadores se atreverían a regalar un juguete erótico masculino a los ganadores varones? Seguro que ni se lo plantearon», recrimina el presidente del Conseyu de Mocedá de Asturies, Álvaro Granda. Desde Mujeres Jóvenes, su presidenta confesó que «es, simple y llanamente, una vergüenza». Lucía Lobato pide «medidas para que el deporte femenino deje de tratarse como un 'juego de niñas'. Nuestras deportistas trabajan muy duro y merecen respeto». Y no vibradores.