El Instituto de Transición revoca subvenciones por valor de 1,6 millones a las empresas de la mina de Cerredo

El Instituto para la Transición Justa (ITJ) ha revocado las ayudas que en junio de 2024 concedió a Blue Solving por valor de casi ... un millón de euros (972.668 euros) para la instalación de una planta de valorización de subproductos y escombros de construcción, y a Combustibles Asturiana y Leonesa (Combayl) por otros 619.732 euros para la instalación de una plantade fabricación de briquetas de aditivos para uso industrial, en ambos casos en Degaña. Se trata de las dos empresas, pertenecientes al mismo entramado familiar, que explotaban la mina de Cerredo cuando tuvieron lugar los accidentes mortales de 2022 y el pasado mes de marzo, respectivamente, en los que murieron un total de seis mineros. Uno en el primer accidente y cinco en el segundo.

Tras el último accidente ocurrido en esta explotación, el Instituto de Transición Justa (ITJ) inició un procedimiento de actuaciones previas requiriendo a las autoridades competentes la certificación del cumplimiento de las obligaciones y los compromisos ligados a la recepción de las subvenciones, según lo previsto en la memoria presentada en el momento de solicitarlas. Paralelamente, según informa, y de acuerdo con las bases reguladoras de las ayudas, este organismo requirió información directamente a ambas empresas para comprobar que hubieran ejecutado un mínimo del 15% de los fondos recibidos durante los nueve primeros meses desde su concesión, y ha prevenido a Hacienda sobre un posible uso fraudulento de las ayudas.

El Instituto de Transición Justa, tras no obtener respuesta de las empresas y verificar que no se ha invertido dicho 15%, el pasado 25 de septiembre emitió sendas resoluciones que declaran la revocación total de las ayudas y la pérdida del derecho de cobro de las subvenciones. Hace unos días que venció el plazo para que las empresas recurrieran las resoluciones revocatorias, sin que hayan ejercido ese derecho.

Eso sí, estas revocaciones no han implicado ningún reintegro de las ayudas, porque el Instituto de Transición Justa no había anticipado cantidad alguna.