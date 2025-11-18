El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La mina de Cerredo, precintada tras el accidente. Damián Arienza

El Instituto de Transición revoca subvenciones por valor de 1,6 millones a las empresas de la mina de Cerredo

La medida afecta tanto a Blue Solving como a Combayl pero no supondrá ningún reintegro porque el organismo estatal no había anticipado ninguna cuantía

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Martes, 18 de noviembre 2025, 15:24

Comenta

El Instituto para la Transición Justa (ITJ) ha revocado las ayudas que en junio de 2024 concedió a Blue Solving por valor de casi ... un millón de euros (972.668 euros) para la instalación de una planta de valorización de subproductos y escombros de construcción, y a Combustibles Asturiana y Leonesa (Combayl) por otros 619.732 euros para la instalación de una plantade fabricación de briquetas de aditivos para uso industrial, en ambos casos en Degaña. Se trata de las dos empresas, pertenecientes al mismo entramado familiar, que explotaban la mina de Cerredo cuando tuvieron lugar los accidentes mortales de 2022 y el pasado mes de marzo, respectivamente, en los que murieron un total de seis mineros. Uno en el primer accidente y cinco en el segundo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dolor contenido en el funeral por Natalia Menéndez en Grullos
  2. 2 Hallan el cadáver de un hombre en un cajero de Gijón
  3. 3 Fallece Amalia López Tuya, la lotera que dio el mayor premio de la historia de Gijón
  4. 4 La Consejería de Educación investiga una agresión a un profesor del CIFP Avilés
  5. 5

    Detenido un joven por una agresión sexual en el Naranco
  6. 6

    Intentan acceder a uno de los pisos precintados en Gijón de la banda de narcos
  7. 7 Herido de gravedad un motorista de 19 años en Gijón
  8. 8 Multa de 200 euros, sin seguro y hasta cárcel: Las consecuencias de no llevar la V16 en el coche
  9. 9 Llega a Asturias el primer temporal de frío y nieve
  10. 10

    Un exalto cargo del Principado señala al Servicio de Minas como responsable último de lo que ocurría en Cerredo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Instituto de Transición revoca subvenciones por valor de 1,6 millones a las empresas de la mina de Cerredo

El Instituto de Transición revoca subvenciones por valor de 1,6 millones a las empresas de la mina de Cerredo