Interinos al borde de la jubilación, parados no sanitarios y hasta menores Los participantes en la oposición guardan cola a la entrada del pabellón donde se desarrollaron parte de las pruebas. / JORGE PETEIRO Los opositores aplauden la organización del examen, pero critican preguntas de informática «que no tienen que ver con la función de celador» R. MUÑIZ / CH. TUYA GIJÓN. Lunes, 11 marzo 2019, 03:07

Él tiene 17 años y acudió al examen por consejo de su padre. «Para probar», reconoció Daniel Iglesias. Ella tiene 63 y salió preocupada. «Llevo de eventual desde 1976 y este examen me ha salido mal», era el lamento de Pilar Díaz. Junto a ellos, Jorge Dosuna, un parado que, a sus 46 años, se forma para programador informático y no entiende «cómo preguntan en un examen para celador por el MS-2». Y no solo por la cuestión en sí, sino, explicó, «porque ese sistema no se usa ya».

Daniel, Pilar y Jorge son la radiografía del concurso oposición del Servicio de Salud del Principado (Sespa) celebrado ayer, el más grande de los convocados nunca por la Administración regional, en el que menores de edad (las bases permitían acceder a mayores de 16 años) y parados no sanitarios compitieron con interinos veteranos. Algunos, como Pilar o Daniel López, de 61 años, a las puertas de la jubilación. Otros, como Enya, a las de la vida.

Asistió ella a un examen en el que, por primera vez, el tribunal accedió a que las madres de lactantes pudieran tener cerca a sus bebés. Enya esperó en el recinto ferial Luis Adaro a que su madre, Tamara López, acabara el examen, aunque podría darle de mamar en cuanto ella lo solicitara. El futuro bebé de Almudena Díez, por su parte, siguió tranquilo desde el interior del aula la experiencia de su madre, embarazada de cuatro meses y con años de auxiliar de enfermería a sus espaldas.

Aunque Díez tiene su propia oposición dentro de un mes (el 27 de abril el Sespa convoca un concurso para 799 plazas de auxiliar de enfermería) su trayectoria en la sanidad privada «con contratarios precarios y bajos sueldos», la llevó a optar por una de las 399 plazas de celador previstas por el Principado. «Ganaría más como celadora en la sanidad pública que como auxiliar de enfermería en la privada».

«¿Qué importa el Linux?»

Un puesto fijo en la Administración es lo que motivó a más de 15.000 personas a presentarse a las pruebas del Sespa cuya organización recibió el aplauso unánime, aunque no así la materia del examen. «Pocas de las preguntas que nos hicieron se referían a lo que hacemos cada día», lamentaba Luisa Flórez. «Muchas preguntas de informática», reprochó Pilar Díaz. «Lo peor, lo del sistema MS-2, que ya no se utiliza», insistió el informático Jorge Dosuna. «Qué importa el Linux», se preguntó Teresa Domínguez. «Lo del comando 'dir' hace muchos años que no se escucha ya», apuntó la también auxiliar de enfermería Berta Domingo.

Un colectivo, el de auxiliar de enfermería, con muchos representantes en la convocatoria para celador. «Voy a competir con mi cuñada, que lleva 16 años de interina en el Sespa. Ella se presenta, como yo, a las oposiciones de celador y de auxiliar», reconocía Almudena Díaz.

Porque si bien la precariedad salarial no es comparable entre la sanidad pública y privada, «en la privada no llegamos a mil euristas», la laboral, sí. «Llevo toda la vida de interina», advertía Elisa Díez. «Voy de oposición en oposición», apuntó Carmen Díez.

Una búsqueda de plaza fija que también tiene un coste económico. «Llevo diez años en la academia. Iban a hacer la oposición enseguida y mira lo que han tardado», rezongó. «Pago 70 euros al mes por cuatro horas de clase a la semana», cuantificó Berta Domingo, «y estoy en el paro».

Como muchos de los no sanitarios que acudieron al examen. «Estoy en el paro y esto me pareció una buena oportunidad», confió Luis Domínguez. Su alegría chocaba con el miedo de los interinos. «¿Qué harán con nosotros si no aprobamos?», resumió Elisa Díez.