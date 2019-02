Interinos de muy larga duración Petri Sánchez, Alberto de la Roz, Felipe Pérez, Pili Pablos, Sonia Villabrille, Toña Priego, Luis López, Mercedes Fernández, Sonia Templado y Rosa López, celadores del almacén del HUCA, frente al complejo hospitalario de La Cadellada. / MARIO ROJAS Celadores del Sespa temen perder los 399 puestos en los que llevan décadas | Consideran que la oposición convocada llega «diez años tarde» y que debería ser una OPE extraordinaria para poder consolidar sus empleos EUGENIA GARCÍA Domingo, 24 febrero 2019, 04:12

Les quedan apenas quince días para preparar la oposición que podría marcar de forma definitiva su futuro laboral. Y no tienen precisamente veinte años. Llevan, en muchos casos, casi dos décadas trabajando como celadores del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) y son lo que se conoce como interinos de larga duración. Tienen entre 45 y 60 años y en su mayoría también cargas familiares, por lo que, consideran, no se enfrentarán en igualdad de condiciones al examen en el que están en juego 399 plazas fijas y al que optan nada menos que 28.330 personas. A su juicio, esta convocatoria llega «diez años tarde» y de una forma «atropellada».

Hace dieciséis años que en Asturias no se convocan oposiciones a celador. Desde las transferencias sanitarias no ha habido ninguna oferta pública de empleo, porque aunque la última OPE tuvo lugar en el año 2003, fue convocada por el desaparecido Insalud y gestionada por el Sespa. «Somos los que hemos venido trabajando todos estos años de forma continua y deberían reconocérnoslo», reclama Alberto de la Roz, de 57 años y con 17 de experiencia en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Él, como sus compañeros, opina que esta convocatoria debería haber llegado en forma de OPE de consolidación «por méritos». Eso permitiría a estos profesionales con experiencia obtener una plaza fija en el puesto donde llevan años desempeñando su trabajo. De tal forma, argumentan, se corregirían las carencias y agravios históricos del sistema que han dado lugar a una elevada tasa de temporalidad, de hasta el 40% en el personal no sanitario, que el Sespa pretende ahora situar por debajo del 8%. A su juicio, «la plantilla estructural no se va a amortizar con esta oferta». E ilustran: «El día del examen, van a tener que recurrir a los servicios públicos de empleo para cubrirnos, porque la mayoría estaremos haciendo la oposición».

«Una edad complicada»

Pero «no es lo mismo ponerse a estudiar ahora que hace diez años», opina Alberto de la Roz. En su caso, sale de trabajar y por la tarde da clases en una academia. Tiene, como tantos otros, cargas familiares. «Demasiado para enfrentarse a una OPE con garantías», afirma. «Cuando éramos jóvenes no nos dieron la oportunidad de consolidarnos. Ahora nos la dan, pero con el hándicap de que estamos en una edad complicada», añade Sonia Villabrille, quien comenzó a trabajar en el año 2000. Tiene dos hijos, de 8 y 13 años, que exigen «una dedicación casi exclusiva». Para estudiar, asegura, «tendría que sacar tiempo de donde no lo hay. Estamos agotados». «Hemos dedicado una vida entera al Sespa y deberían reconocernos como plantilla estructural», defiende Alberto de la Roz. Ahora no tienen garantías de poder permanecer en sus puestos.

Lo que más asusta a Petri Sánchez, que a sus 54 años lleva desde 2003 en el HUCA, es precisamente eso: que en el caso de lograr una plaza fija a pesar de las dificultades, sea en otro puesto, en otro hospital o incluso en una ciudad distinta. «Cabe la posibilidad de que me manden a otro área sanitaria. Llevo dieciséis años trabajando aquí, estoy muy a gusto y me dolería mucho perder mi puesto».

La OPE, advierten, afecta no solo a individuos, sino a familias completas. «Si sacara plaza lejos, no sé siquiera si la cogería», reflexiona Pilar Pablos Fernández, al tiempo que muestra los eccemas que le han salido en las manos «de los nervios» desde que salió la convocatoria. «Después del trabajo me pongo a leer pero sé que no retengo. Tengo miedo de no aprobar o de que me toque en otro sitio». Ejerce desde 1999 y asegura que «no podría marchar a otro lugar. Económicamente, no podría permitirme pagar el alquiler de un piso cuando ya tengo mi vida hecha».

Dos procesos anteriores

Todos ellos recuerdan que ya superaron en su momento dos oposiciones: la de 1998 y la posterior, que tuvo lugar en 2003, pero cuyas puntuaciones no se reconocen. Tampoco existe una titulación específica, por lo que aunque muchos de ellos se forman por su cuenta, esta formación no les da puntos para permanecer en su posición. «Somos personal no sanitario, pero aunque estamos todo el día en contacto con el enfermo parece que no somos nada», lamenta Luis López, el mayor del grupo. A sus 59 años explica que él sí hizo, en su día, un curso de celador del INEM. «Cuando entré a trabajar en quirófano -rememora-, vi a compañeros desmayarse porque no habían tenido contacto real con el entorno hospitalario». Por eso, y porque «realizamos labores sanitarias muy sensibles», consideran que «habría que crear una nueva figura avalada por una buena formación». En su caso, comenta Petri, aprendieron «trabajando, gracias a los demás compañeros». Ahora puede darse la paradoja de que el personal con más experiencia quede fuera de esas 399 plazas y entre gente nueva, pero sin la habilidad, la antigüedad o el bagaje que tienen quienes llevan dos décadas siendo «los primeros que reciben al paciente».