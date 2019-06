Una intervención recomendada para pacientes con miastenia

No siempre una timectomía se practica en pacientes con un tumor. Esta intervención también está indicada para determinados enfermos sin timoma pero diagnosticados de miastenia gravis, una enfermedad neuromuscular que se manifiesta con debilidad en los músculos. En concreto, para aquellos con «una miastenia seropositiva generalizada y que están estables», detalla Germán Morís, neurólogo del HUCA. También en aquellos en los que los síntomas no se manifiesten en los ojos. «Si la timectomía se hace cuanto antes, irán a mejor y necesitarán menos medicación». Existe evidencia científica de que mejoran tras someterse a esta cirugía en la que se limpia la celda tímica, esto es, los tejidos existentes entre el esternón y el corazón. Según un artículo publicado en 2006 en 'New England Journal of Medicine', en tres años, el porcentaje de ingresos por crisis de miastenia en pacientes sin timectomía fue del 37%, por un 9% de pacientes a los que sí se había practicado esta intervención. La posibilidad de hacerlo con una cirugía tan mínimamente invasiva -a través de una pequeña incisión en la axila- es «una ventaja». Con ella, los afectados de miastenia -la enfermedad es frecuente en mujeres menores de 40 años- «tienen mucho que ganar y poco que perder»», anota Javier Aragón.