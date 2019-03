La investigación y el desarrollo marcan el presente y el camino del sector agroalimentario José Luis González, Carmen Díez, Juan Díaz y Miguel Gueimonde. / DANIEL MORA Una comunicación más clara entre las partes que forman la cadena y adaptarse continuamente a los cambios son básicos para evitar caer en rutina JESSICA M. PUGA GIJÓN. Martes, 26 marzo 2019, 04:11

La transformación del sector agroalimentario es una constante que nunca pone el freno. Los tiempos avanzan y quienes forman parte del sector se adaptan como pueden y quieren en función de sus propias situaciones e intereses. La investigación y el desarrollo fueron las dos palabras más repetidas en la mesa redonda que reunió a representantes del Instituto de Productos Lácteos del CSIC, Asincar y Serida. Su participación en el I Foro del Sector Agroalimentario en Asturias se centró, precisamente, en abordar los actuales proyectos de transformación del sector agroalimentario, el papel que juegan sus respectivos centros y sus retos de futuro.

Su futuro tendrá que pasar por lograr una comunicación efectiva, hacer ver que hablar de I + D no supone perder el valor tradicional y, ante todo, adaptarse a los cambios y nuevos hábitos de los consumidores «Es importante lograr una sola voz efectiva con los centros de investigación que facilite la comunicación de las partes», demandó el vicedirector del Instituto de Productos Lácteos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Miguel Gueimonde. Lo hizo tras contexturalizar que el sector que representa está muy atomizado, lo que dificulta la intercomunicación.

Posibilidades de seguir creciendo en el futuro las hay. Así lo aseguró Carmen Díez, jefa del Departamento de Investigación de Serida, al tiempo que incidía en que para lograrlo, el sector debía saber cómo incorporar los resultado de la investigación y el desarrollo. «Para lograrlo, es fundamental que organismos como los aquí representados sepamos acompañar a toda la cadena de valor en el camino», aseguró, haciendo hincapié en que por ello «los productos vinculados a la tradición no tienen por qué perder su valor». De hecho, aseguró que lo contrario, pues lograrán un valor añadido que los enriquecerá de muchas maneras.

Asincar trabaja actualmente en cuatro pilares que su gerente, Juan Díaz, considera fundamentales: trabajar continuamente para adaptarse a los cambios y nuevos hábitos de los consumidores, no perder la perspectiva de la seguridad alimentaria ni la trasformación digital y, por último, prestar atención al aprovechamiento de los excedentes para revalorizarlos y volver a incluirlos en la cadena alimentasria. Su último proyecto lo relaciona directamente con el Ayuntamiento de Gijón. En concreto, con el Movimiento Equilibria, promovido por Gijón Impulsa, y cofinanciado al 80% por la Unión Europea. «El ayuntamiento cede la Quinta La Vega para convertirla en un laboratorio experimental donde poder hacer de forma práctica actividades de innovación destinadas a empresas y ciudadanos», adelantó Díaz de un proyecto que se estrena esta misma tarde dedicando el debut al aprovechamiento de recursos naturales procedentes de la costa asturiana.

La rutina no es buena cuando se pretende crecer. Las perspectivas de quienes quian el camino son buenas porque ven caldo de cultivo y solo hay que llegar a él de una forma efectiva, coincidieron en señalar. Sin centros como los representados en la mesa no se habrían realizado estudios de intervención para evidenciar los efectos sobre la salud de microorganismos probióticos como logró el IPLA ni se podría hablar de geolocalización del ganado o de trabajar con embriones in vitro como trabaja el Serida ni las empresas que recurren a Asincar habrían logrado beneficios directamente en su cuenta de resultados.