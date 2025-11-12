El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La psiquiatra Leticia González, en su consulta del centro de salud mental de La Corredoria. Mario Rojas

Una investigación encuentra conexión entre el intestino y el trastorno mental grave

La Academia de Medicina de Asturias ha otorgado a este trabajo su XXI Premio Internacional Hipócrates: «Hemos puesto de manifiesto la importancia del estilo de vida en la salud mental»

Miriam Suárez

Miriam Suárez

Gijón

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 22:53

Comenta

Existe la evidencia científica de que las personas con trastorno mental grave presentan una «cascada inflamatoria» de baja intensidad. Y esa evidencia es el punto ... de partida del trabajo de investigación que un grupo de especialistas de la región llevan realizando desde hace cuatro años para encontrar mejores formas de abordar la esquizofrenia o el trastorno bipolar. Su empeño científico les ha permitido descifrar los mecanismos biológicos que desencadenan esa inflamación, a través de un «eje microbioma-intestino-cerebro» que conecta nutrición, estilo de vida y patología mental.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido el dueño de una tienda de moda de El Parchís, en Gijón, por sustracción de ropa
  2. 2 Rastreo en los montes de Tineo con perros y drones para encontrar a Tomasín: lleva desaparecido «días»
  3. 3 Fallece una ovetense de 34 años en un accidente de tráfico en Navarra
  4. 4

    Hablan los vecinos de Tomasín en Tineo: «Vivía encerrado, pero sabías que estaba porque daba gritos por las noches»
  5. 5 El crimen del ganadero de Ribadesella: dos meses con más incógnitas que certezas
  6. 6

    Prisión para uno de los narcos detenidos: el sicariato que operaba desde Gijón
  7. 7

    El cerco fiscal a los grandes tenedores de vivienda afecta a 479 propietarios en Asturias
  8. 8

    La operación contra los narcos que tirotearon a la Policía en Toledo suma ocho detenidos y nuevos registros en Gijón
  9. 9

    Cuenta atrás para la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo
  10. 10 Dos denuncias a un pub de Avilés el fin de semana por incumplir el horario

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Una investigación encuentra conexión entre el intestino y el trastorno mental grave

Una investigación encuentra conexión entre el intestino y el trastorno mental grave