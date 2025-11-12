Una investigación encuentra conexión entre el intestino y el trastorno mental grave

Existe la evidencia científica de que las personas con trastorno mental grave presentan una «cascada inflamatoria» de baja intensidad. Y esa evidencia es el punto ... de partida del trabajo de investigación que un grupo de especialistas de la región llevan realizando desde hace cuatro años para encontrar mejores formas de abordar la esquizofrenia o el trastorno bipolar. Su empeño científico les ha permitido descifrar los mecanismos biológicos que desencadenan esa inflamación, a través de un «eje microbioma-intestino-cerebro» que conecta nutrición, estilo de vida y patología mental.

Una línea de investigación que recibe este jueves el reconocimiento de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Asturias, que ha otorgado su XXI Premio Internacional Hipócrates de Investigación Médica sobre Nutrición Humana al equipo formado por los psiquiatras Leticia González, Francesco Dal Santo y Gonzalo Paniagua; la psicóloga Ainoa García; el especialista en Ciencias de la Alimentación, Carlos Sabater; y el residente de Psiquiatría Manuel José Couce. A todos ellos les une el Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (Ispa), aunque los autores de este proyecto están vinculados también a la Universidad de Oviedo, el Servicio de Salud (Sespa) o el Instituto de Productos Lácteos IPLA-CSIC, instituciones que han propiciado esta sinergia de conocimiento, lo que «es necesario mencionar y agradecer, igual que el apoyo de nuestros mentores».

Sus autores identificaron a nivel de flora intestinal especies de bacterias específicas de los pacientes con trastorno bipolar y con esquizofrenia

Su principal hallazgo: «Hemos puesto de manifiesto la importancia del estilo de vida en la salud mental, específicamente en los trastornos mentales graves. La dieta Mediterránea actúa como protectoradel eje microbioma-intestino-cerebro, mientras que el consumo de tóxicos –y muy en particular el cannabis– supone un factor de riesgo para las alteraciones de la barrera intestinal en pacientes con esquizofrenia», explica la doctora Leticia González en representación del grupo de investigación premiado por la Academia de Medicina, que asocia esas alteraciones intestinales a la inflamación sistémica de bajo grado que se aprecia en los pacientes con trastorno mental, además de «a ciertas comorbilidades físicas como la resistencia a la insulina o prediabetes».

Desde tratamientos personalizados a terapias complementarias

Por otro lado, prosigue la doctora González, que compagina la labor investigadora con su consulta en el centro de salud mental de La Corredoria y sus clases como profesora asociada de la Facultad de Medicina, «hemos identificado a nivel de flora intestinal especies bacterianas específicas de trastorno bipolar y de esquizofrenia», que podrían actuar como biomarcadores, facilitando el diagnóstico diferencial entre ambas patologías en su fase inicial. Algo que ahora «resulta complejo».

Todo ello con el objetivo de ofrecer a los pacientes –se han analizado muestras de 150 personas con diagnóstico de esquizofrenia y de trastorno bipolar– tratamientos más personalizados o terapias complementarias. ¿Y cuál serán los siguientes pasos a dar? «Ver cómo impacta la medicación en la composición de la flora intestinal de nuestros pacientes y, por otro lado, analizar si existe algún patrón que determine por qué hay personas con ezquizofrenia que no responden a los antipsicóticos».