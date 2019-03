«La investigación no puede perder el contacto con la industria y la innovación» Enrique Caso, director de la Finba y del Instituto de Investigación Sanitaria, a la entrada de la sede de la Fundación. / PABLO LORENZANA «En pocos años hemos pasado de ser 7 grupos científicos a 43 y ahora nos situamos en quinto lugar en factor de impacto»Enrique Caso Director de la Fundación de Investigación Biosanitaria y del ISPA LAURA FONSECA OVIEDO. Sábado, 9 marzo 2019, 03:34

Biomédico, investigador, con formación en bioinformática y genoma humano, Enrique Caso (México, 1958) dirige desde septiembre de 2017 la Fundación de Investigación Biosanitaria (Finba) y el Instituto de Investigación Sanitaria (ISPA). Aunque nació en el país azteca y que no apea «nunca» sus pulseras mexicanas, se siente cien por cien asturiano. Este endocrino llegó a Gijón con «un añito», residió en el barrio de La Arena, estudió en los Jesuitas e hizo Medicina en Oviedo. Luego se especializó en Endocrinología, Metabolismo y Nutrición por la Universidad Complutense de Madrid y realizó el doctorado en Ciencias en la Universidad de Londres. También desarrolló proyectos de investigación e innovación en Vigo y Santiago de Compostela, y antes de volver a Asturias dirigió el área de Investigación de la Agencia Sanitaria de la Costa del Sol, en Marbella.

-Ha nacido en México, vivido en Gijón, trabajado y residido en Madrid, Galicia, Londres y Málaga. ¿De dónde se considera?

-Sobre todo y por encima de todo me considero cien por cien asturiano.

-¿Cómo fue que nació en México?

-Los que emigraron a allí fueron mis abuelos, que eran de Arroes, y ya luego mis padres, de adultos, decidieron volver porque entendían que para formar una familia de ocho hijos, como así fue, tenían que hacerlo en España.

-Y usted después de todo su recorrido profesional, decide volver a Asturias como sus padres.

-Siempre tuve entre mis objetivos personales y profesionales volver a Asturias.

-Pero cambió Marbella y el sol por el clima asturiano.

-(Risas). Bueno, uno llega a cansarse de tanto sol.

-Hablemos ya de la Finba y el Instituto de Investigación, el ISPA. Ambos tardaron en nacer pero han crecido bastante rápido, ¿no?

-Sí, empezamos siendo siete grupos de investigación y ahora somos 43 grupos, seiscientos investigadores y sesenta contratados. Es un nivel muy rápido en año y medio. El tema no es que vayamos rápido sino que tenemos mucho que recuperar.

-Vamos, que empezamos tarde.

-Sí, antes de 2003 el Instituto Carlos III ya empezó a impulsar los ciber, los institutos y las fundaciones.

-¿En qué posición estamos ahora?

-Desde el punto de vista científico nunca se perdió el tren porque los profesionales han investigado y trabajado muy bien todos estos años. Lo que hemos hecho ahora con el Instituto y la Fundación es darles un paraguas, un marco organizativo.

-¿Próximos pasos?

-Lograr la acreditación del Instituto Carlos III.

-¿Todavía no la tienen? Creía que era un trámite ya finalizado.

-Aún no. El proceso de acreditación es complejo y riguroso y requiere de bastante tiempo. Nuestra idea es contar con la acreditación a finales de 2019 o principios de 2020. También estamos trabajando en conseguir el sello europeo de recursos humanos y en el certificado de calidad Aenor.

-En producción científica, ¿cómo está Asturias?

-Bastante bien, el Instituto de Investigación se sitúa en quinto lugar en factor de impacto. Con el poco tiempo que lleva, no está nada mal, aunque habría que introducir algún cambio para mejorar.

-¿Como cuál?

-El Instituto, en el que están el Sespa y la Consejería de Sanidad y que ya estaba formado cuando llegué, nace con una fuerza importante desde la Universidad. ¿Esto que quiere decir? Que entra en un sector, el universitario, que es algo particular, ya que no tenemos muchos profesores universitarios que estén en el Sespa. Nos encontramos con que hay un choque curricular, ya que hay una exigencia para ser un grupo de excelencia que difícilmente pueden cumplir nuestros profesionales sanitarios. Tenemos grupos clínicos que no llegan a la máxima puntuación pero se quedan muy cerca. Por lo tanto, están excluidos como grupos consolidados, solo pueden ser asociados.

-¿Y eso es malo?

-No es que sea malo, pero no tienen el impacto que deberían tener en el marco del Instituto de Investigación, cuando somos una entidad que trabaja para la sanidad y la asistencia.

-¿Y cuál es su idea?

-Estamos buscando la fórmula que les permita estar aquí en el Instituto pero no como grupos de investigación sino de innovación. De hecho, hemos creado una línea de innovación y formación quirúrgica para habilitar un área de simulación donde los profesionales puedan adquirir más habilidades.

-Al principio, la Finba solo permitía la entrada de grupos de investigación de la Universidad y del HUCA. ¿Eso ha cambiado?

-La Fundación debe abrirse a toda Asturias y no centrarse solo en el HUCA. Cualquier investigación que se haga en Asturias la gestiona la Finba, sea de hospitales o de Primaria.

-¿Ser investigador compensa o sigue habiendo mucha precariedad? -Es difícil decir que sí porque las condiciones contractuales, pese a haber mejorado, siguen siendo malas. La estabilización laboral es dudosa y el reconocimiento curricular no se da.

-¿Los 43 grupos que hay en el ISPA son asturianos?

-Salvo unos pocos, la mayoría es de aquí. Ahora, tras la incorporación del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el consejo rector del ISPA, vamos a conseguir que vengan más grupos de fuera.

-¿Cómo se financia el instituto?

-Con fondos públicos provenientes de la Consejería de Sanidad así como con dinero de proyectos de los grupos de investigación, que el último año sumaron más de dos millones y pico de euros. También con fondos privados de los patronos, que es donde queremos dar la batalla. Los patronos representan el 60% de los votos y nos gustaría que esos privados puedan ser más. No hay que perder el contacto con la industria, la innovación y la empresa. El ISPA no puede funcionar con una bolsa de empleo de puntos, necesita agilidad.

-¿Qué le parece lo ocurrido con López-Otín, al que una revista científica ha obligado a retirar artículos de sus investigaciones por cuestiones que no modifican ni un ápice el valor de sus investigaciones?

-Es un caso profesional que alguien ha querido convertir en personal. Se habla de Otín pero detrás hay un potente y amplio grupo de trabajo. Hay un ensañamiento personal claro.

-¿Le parecen duras las críticas?

-Excesivas e injustas, y que habría que sacar del ámbito personal.

-¿Falta transparencia en la investigación en España?

-Lo que falta es que todos nos metamos en la cabeza de que tenemos que dar cuenta de qué hacemos con los dineros de la gente. Hay grupos potentes indiscutibles por acciones y resultados, pero todos tenemos que rendir cuentas y eso incluye a los medios de publicaciones científicas. ¿Cómo es que yo tengo que pagar para publicar un artículo y luego tengo que volver a pagar para leerlo?

-La revista que aceptó publicar esos trabajos y que ahora le obliga a retirar alguno de ellos, ¿no tiene ninguna responsabilidad?

-Claro que la tiene, pero se ha lavado las manos. Tendría que haber tomado medidas con los evaluadores.

-¿Quiénes son los evaluadores?

-Pues proceden del ámbito científico, están todos mezclados.

-Ya para finalizar, ¿cómo afecta a la investigación la mala conexión que sufre la región?

-Afecta enormemente, porque una de las maneras que tenemos los científicos de comunicarnos es a través de la organización de eventos. También las videoconferencias, pero los encuentros físicos son mucho más productivos, hay más 'feedback'. Y ahora mismo tenemos problemas para salir pero también para que otros vengan a ver qué hacemos.