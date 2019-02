Los investigadores asturianos, hartos: «Se ha invertido mucho dinero en formarnos para luego tener que irnos» Asamblea por el Futuro de la Investigación en Asturias . / PABLO LORENZANA. La Asamblea por el Futuro de la Investigación en Asturias reclama la convocatoria de becas predoctorales y expresan su desconfianza en el Gobierno asturiano porque «ha incumplido» varias veces EUROPA PRESS Martes, 5 febrero 2019, 21:13

La Asamblea por el Futuro de la Investigación en Asturias (AFIA) ha organizado este martes una reunión en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo para determinar la estrategia para hacer frente a los «recortes sistemáticos» que viene sufriendo el colectivo investigador.

Dicen que no se fían del Gobierno asturiano porque «ha incumplido» varias veces y suele presentar como logro propio lo que no es más que una exigencia de los investigadores. En ese sentido, explican que no es casual que el Ejecutivo asturiano haya lanzado precisamente este martes, coincidiendo con la asamblea, una nota de prensa en la que anuncia que está tramitando la nueva convocatoria del programa de ayudas predoctorales Severo Ochoa. La investigadora Elena Albarrán, miembro de AFIA, se ha referido a la precariedad de los investigadores asturianos y ha dicho que el Gobierno asturiano sólo responde cuando se movilizan. Siguen pendientes, ha afirmado, becas predoctorales correspondientes al año 2016 y en el año 2018 «se perdieron otras 55 plazas».

Albarrán ha dicho que esos contratos son de investigadores que o bien están trabajando en otra cosa para poder mantenerse, o están haciéndolo gratis para la Universidad de Oviedo. «Se ha empleado mucho dinero en nuestra formación para que luego nos vayamos a Reino Unido, Francia o Alemania», ha lamentado. «Mi abuelo nunca se hubiera imaginado que su nieta iba a seguir sus pasos, cogiendo la maleta y marchándose; es triste», ha apostillado. Por eso ha insistido en la importancia de que los propios investigadores se organicen y se informen entre sí de las diferentes alternativas, ya que nadie lo hace.