IU critica la «indolencia» de Ábalos con las infraestructuras asturianas Obras en la variante de Pajares. / J. M. Pardo Ramón Argüelles critica al Ejecutivo regional por no ejercer «la suficiente presión y liderazgo» frente al Gobierno de Pedro Sánchez EFE Sábado, 29 septiembre 2018, 11:02

El coordinador general de IU Asturias, Ramón Argüelles, reprochó hoy al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, su «indolencia» para con Asturias, con el reciente anuncio de un adelanto de cuatro años en el corredor del Mediterráneo mientras las fechas para la entrada de la Alta Velocidad siguen en el aire.

En un comunicado, Argüelles ha criticado también al Gobierno de Asturias por no ejercer «la suficiente presión y liderazgo» y a los anteriores ejecutivos del PP, a los que ha responsabilizado de los retrasos acumulados en la puesta en marcha de esa infraestructura. «Mejor para los valencianos, pero lo que verdaderamente preocupa en IU de Asturias es que lo nuestro sigue igual o peor: no hay plazo para terminar la Variante y no hay plazos para tener el corredor del Cántábrico, tan importante para poder trasladar al centro de la Unión Europea las mercancías desde el norte«, añade Argüelles.

Además, a su juicio el Gobierno asturiano no puede estar «viéndolas pasar» y ser un Ejecutivo «de circunstancias» por lo que «con independencia de que en Madrid gobierne el PP o el PSOE, Asturias está condenada al ostracismo».