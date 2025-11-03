El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ovidio Zapico, en su escaño, conversa con el portavoz de IU-Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas. P. L.

IU propone a PSOE y Tomé un pacto de legislatura en Asturias

Los socios de Gobierno de los socialistas defenderán en la reunión a tres bandas de esta tarde con la líder de Somos Asturies la necesidad de fijar un «marco estable» para los dos años que restan de mandato

Daniel Fernández

Daniel Fernández

Gijón

Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:10

Lo que convocaba para acercar posturas sobre la reforma fiscal en Asturias puede acabar en un pacto de legislatura de toda la izquierda. O ... al menos eso es lo que pretenden IU-Convocatoria por Asturies, que acudirá a la reunión de esta tarde con el PSOE y la diputada del Grupo Mixto y líder de Somos Asturies, Covadonga Tomé, con la propuesta de fijar un acuerdo a tres bandas que dote de una «marco de estabilidad» a la región para los dos años que restan de mandato.

