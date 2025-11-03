IU propone a PSOE y Tomé un pacto de legislatura en Asturias

Lo que convocaba para acercar posturas sobre la reforma fiscal en Asturias puede acabar en un pacto de legislatura de toda la izquierda. O ... al menos eso es lo que pretenden IU-Convocatoria por Asturies, que acudirá a la reunión de esta tarde con el PSOE y la diputada del Grupo Mixto y líder de Somos Asturies, Covadonga Tomé, con la propuesta de fijar un acuerdo a tres bandas que dote de una «marco de estabilidad» a la región para los dos años que restan de mandato.

Así lo afirmó este lunes el consejero de Ordenación del Territorio y coordinador general de IU de Asturias, Ovidio Zapico, quien anunció que en la citada reunión su formación defenderá la necesidad de alcanzar un pacto de legislatura de toda la izquierda.

Considera Ovidio Zapico que el caso de Asturias, donde gobiernan en coalición el PSOE e IU-Convocatoria, es contrapuesto a lo que donde gobierna la derecha (PP con Vox) está ocurriendo. «Nosotros damos estabilidad a diferencia de ellos», dijo el consejero, recordando lo ocurrido en los últimos días en Extremadura o la Comunidad Valenciana.

Por ello, y para seguir profundizando en esa «estabilidad» que Zapico asegura que el Gobierno de coalición da a Asturias, el consejero considera que es el momento de dar un paso más. «Es el momento del entendimiento de las otras fuerzas de izquierda. Es el momento de fijar un diálogo no sólo para pactar presupuestos o una nueva fiscalidad, sino fijar un acuerdo para el resto de legislatura», insistió el coordinador general de Izquierda Unida.

La reunión de esta tarde está convocada para acercar posturas sobre el proyecto de reforma fiscal que plantea el Gobierno asturiano, pactada entre el PSOE e IU-Convocatoria. A Covadonga Tomé esa propuesta, que establece rebajas en el IRPF para las clases medias, no le gusta y exige una subida impositiva para las rentas de más de 120.000 euros y para los grandes tenedores.

Zapico no quiso entrar a valorar la propuesta de Tomé, ni tampoco hasta dónde cree que se puede llegar para alcanzar un acuerdo que permita al Gobierno sacar adelante su reforma fiscal con el apoyo de la diputada del Grupo Mixto. Sólo insistió en la necesidad de aprovechar el momento para «intentar un diálogo de toda la izquierda».