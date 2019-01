Javier Fernández asegura que el concurso para los vuelos internacionales saldrá adelante «casi con total seguridad» Un vuelo de Iberia en la pista del Aeropuerto de Asturias. / Marieta Señala que si se adjudican «en las condiciones previstas», supondrán 350 vuelos anuales a Londres, 104 a París y 52 a Frankfurt | Confía en que 2019 «sea el año definitivo para avanzar hacia la culminación de la variante de Pajares, con doble tráfico de pasajeros y mercancías» IVÁN VILLAR Viernes, 25 enero 2019, 13:00

Durante su visita a la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) con motivo del Día de Asturias, el presidente del Principado, Javier Fernández, se mostró optimista con respecto al concurso para la puesta en marcha de nuevas rutas aéreas internacionales. «Creemos que va a haber esos tres vuelos con casi total seguridad», señaló con respecto a las tres líneas en juego, a Frankfurt, París y Londres. «Son tres destinos de primer orden que, de resolverse la licitación en las condiciones previstas, nos permitirá contar con 350 vuelos anuales a la capital británica, 104 a la francesa y 52 a la ciudad germana».

Consideró que la puesta en marcha de este concurso, que en una primera licitación quedó desierto, prueba que «el Gobierno de Asturias nunca se ha conformado con la pérdida de enlaces en el Aeropuerto ni se ha quedado de brazos cruzados». Fernández añadió que aunque «estamos en un mercado libre, en el que las compañías aéreas deciden a su conveniencia y albedrío, nosotros no dejaremos de esforzarnos con el objetivo de reforzar la oferta aérea de Asturias.

El presidente regional confió en que 2019, además de recuperar las conexiones internacionales, sea un año «definitivo para avanzar hacia la culminación de la variante ferroviaria de Pajares, que con su doble tráfico de mercancías y pasajeros supondrá un nuevo horizonte para nuestras comunicaciones». En lo que respecta al balance turístico de 2018, destacó que «por tercer año consecutivo hemos vuelto a superar los dos millones de visitantes y superamos los cinco millones de pernoctaciones».

Hizo hincapié en «el crecimiento del 6,7% del mercado internacional, que es una constante en nuestras prioridades». Cerró su repaso a los datos indicando que la aportación del turismo al Valor Añadido Bruto de la región «se sitúa por encima del 10%», y el sector representa «el 11% del empleo de Asturias».

Lamentó que «aunque los números no se discuten, soy consciente de que se retuercen y a estas alturas no me extraña que alguien ponga del revés una estadística, la encoja o la estire para adaptarla a sus intereses, pero mal favor se le hace a Asturias si se niega nuestra buena realidad turística».