Fernando Corral, José Luis Almeida y Javier Martínez a su llegada, el pasado miércoles, al Teatro Campoamor, donde se celebró la gala de Otea. J. C. Román

Javier Martínez será el nuevo presidente de la patronal turística de Asturias

La propuesta, que incluye el nombramiento de Fernando Corral como director general de Otea, será votada en la próxima asamblea de diciembre

Daniel Fernández

Daniel Fernández

Gijón

Jueves, 20 de noviembre 2025, 06:38

Comenta

La transición en Otea será pacífica. La designación de José Luis Almeida como presidente de Hostelería de España en marzo pasado conlleva la renuncia ... de quien presidió la patronal turística asturiana desde su creación, hace diez años. Será en diciembre, en la próxima asamblea de la entidad cuando el hostelero ovetense haga efectiva su dimisión y, en esa misma reunión, se procederá al nombramiento de su sucesor. Y ya hay nombre: Javier Martínez, actual vicepresidente para el área de restauración de Otea y uno de los socios del Grupo Gavia, es el elegido para asumir la presidente de la patronal. Y así se propondrá en la asamblea, que deberá ratificar su nombramiento.

