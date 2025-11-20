Javier Martínez será el nuevo presidente de la patronal turística de Asturias

La transición en Otea será pacífica. La designación de José Luis Almeida como presidente de Hostelería de España en marzo pasado conlleva la renuncia ... de quien presidió la patronal turística asturiana desde su creación, hace diez años. Será en diciembre, en la próxima asamblea de la entidad cuando el hostelero ovetense haga efectiva su dimisión y, en esa misma reunión, se procederá al nombramiento de su sucesor. Y ya hay nombre: Javier Martínez, actual vicepresidente para el área de restauración de Otea y uno de los socios del Grupo Gavia, es el elegido para asumir la presidente de la patronal. Y así se propondrá en la asamblea, que deberá ratificar su nombramiento.

La salida de Almeida como presidente de Otea –la gala de entrega de premios de la organización celebrada este miércoles en Oviedo fue su despedida– conllevará acometer una reorganización de la entidad. Así, según pudo saber EL COMERCIO, a la asamblea de diciembre se propondrá también el nombramiento del otro vicepresidente, en su caso para asuntos de alojamientos, Fernando Corral, como director general de la patronal turística. Se replicará de algún modo el modelo de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), o las cámaras de comercio de Gijón y Oviedo, donde sus respectivas presidencias no son ejecutivas. De esta forma, Javier Martínez será quien ostente la representación de Otea y Fernando Corral se encargará de la gestión del día a día, además de asumir competencias de vicepresidencia.

Lo que no ha trascendido es si esta reestructuración conllevará nuevos nombramientos. Cabe esperar que al menos se mantenga una segunda vicepresidencia, la que deja vacante Javier Martínez al asumir la presidencia. No obstante, es una opción que sigue en estudio.

Será esta la primera gran renovación desde su fundación, hace una década, de Otea, organización que nació para unir en una misma patronal todo el sector turístico de la región. Desde el inicio, José Luis Almeida fue el presidente de la misma. En marzo pasado fue nombrado también presidente de Hostelería de España, la patronal nacional del sector, tras el fallecimiento de José Luis Yzuel, quien presidió esta entidad desde 2017. La incompatibilidad de ambos cargos le obligan a dejar Otea.