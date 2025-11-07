El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Edificio Administrativo de Servicios Múltiples (Easmu) del Principado. PABLO LORENZANA

Los jefes de servicio evaluarán el rendimiento delos funcionarios para repartir pluses o castigos

El Principado da los últimos pasos para implantar un sistema que prime la productividad. La negociación con los sindicatos incrementó el control y la transparencia

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Principado sigue avanzando para estrenar una de las novedades previstas en la Ley de Empleo Público que aprobó en 2023: la evaluación del ... desempeño, un examen a sus trabajadores que, según especificaba la norma, debe «mejorar la gestión pública e incentivar el buen rendimiento del personal». La idea pasa por medir la productividad, y repartir premios y castigos en función de ese examen.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un ciclista tras ser atropellado en Riberas, Soto del Barco
  2. 2 Un dilema para el Real Oviedo llamado Hassan
  3. 3 La hilera de luces en el cielo que ha intrigado a los asturianos
  4. 4

    El emérito pasa factura a la Reina y Sánchez
  5. 5 Fallece un hombre en un sex shop de León
  6. 6 Una mujer pasa cuatro días inmovilizada tras caer en su piso en Gijón
  7. 7 Adiós a un símbolo de Gijón: desmontado el asturcón del Cajastur
  8. 8

    «No me sale otra cosa que desear al Sporting que todo le vaya bien y que suba»
  9. 9 Macabro hallazgo de restos de un ritual esotérico en la playa de San Lorenzo, en Gijón
  10. 10 El alcalde de Nueva York es accionista del Real Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los jefes de servicio evaluarán el rendimiento delos funcionarios para repartir pluses o castigos

Los jefes de servicio evaluarán el rendimiento delos funcionarios para repartir pluses o castigos