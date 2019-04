Jesús Arango propone que los ganaderos sean guías en el parque de Somiedo Jesús Arango sostiene su libro justo antes de comenzar la presentación. / FOTOS: HUGO ÁLVAREZ El economista analiza en 'Somiedo: XXX años de Parque Natural' el «éxito» de este espacio protegido y el papel que puede jugar en el futuro del concejo B. G. HIDALGO / M. RIVERO OVIEDO. Miércoles, 10 abril 2019, 03:16

A lo largo de 650 páginas, el economista Jesús Arango, autor de 'Somiedo: XXX años de Parque Natural', analiza el pasado y el presente de este espacio protegido, avanzando cuáles son, a su juicio, las principales potencialidades para el desarrollo económico del concejo. «El parque supuso volver a colocar Somiedo en relación con el resto de Asturias. La sombra de esta historia de éxito es que sigue la caída demográfica y el envejecimiento de la población», indicó Arango. En estas tres décadas, unos tres millones de visitantes pasaron por Somiedo, mejoraron las comunicaciones, llegaron las ayudas de la PAC -entre 1998 y 2016 se recibieron 52 millones de euros- y se desarrolló el turismo pasando de nueve plazas hoteleras en 1992 a las 1.217 actuales.

Arango planteó la conveniencia de crear un organismo propio de gestión del parque. «Tiene un director, pero no medios personales que se encarguen de llevar a cabo unos planes de desarrollo sostenible», argumentó. «Asturias tiene en los parques naturales un recurso importante y tiene que traducirlo en generar riqueza y empleo». Así, propuso cobrar una entrada a los parques naturales y poner en marcha paquetes turísticos que oferten rutas guiadas. «Abriría posibilidades para que los ganaderos, que son quienes mejor conocen el paisaje, con una formación adecuada, se conviertan en guías y puedan complementar sus ingresos», dijo, convencido de la necesidad de regular el avistamiento de fauna.

Arango considera vital diversificar la economía y advierte de que «la agricultura, por mucho que se modernice, no genera empleo». Pese a ello, propuso la creación de una escuela de pastores para recuperar la ganadería ovina y caprina. «Es fundamental para que una parte de las zonas pastables de Somiedo no se deteriore y prevenir los incendios». También abogó por la reutilización de los teitos. «Si uno recupera cosas, pero no tiene utilidad, acaban cayendo. Ese tipo de atractivos tiene una demanda urbana y hay que ponerlo en valor».

Durante la presentación de su libro en el Ridea (Real Instituto de Estudios Asturianos), Arango recomendó a los asistentes comenzar por la introducción y saltar al capítulo 9, dedicado a la cuestión demográfica, inspirado por 'Rayuela', la novela de Cortázar.

Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, aseguró que la cuestión demográfica es un problema difícil de resolver, pero que «el que resiste gana». Morán señaló a Arango como uno de «los herederos de la gente que sabía que podría hacer su propia transición, que sabía que si no encabezaba sus propias ideas y opiniones nadie lo haría». En su opinión, Jesús Arango y Somiedo representan la persistencia. En primer lugar -bromeó- por su insistencia en hacerle partícipe de sus iniciativas. Y, sobre todo, por querer traspasar la frontera de la conversación para lograr lo que catalogó de «justicia histórica». «Este no es un problema de la ciudad contra el medio rural», aseguró Morán, que insistió en que no se pueden reducir las actividades de los pueblos a un mero catálogo de museo.