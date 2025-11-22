«Mi abuela María me contó su violación poco antes de morir para que todo el mundo lo supiese y se hiciese justicia»

Santiago Carrillo (segundo por la izquierda), en una foto de grupo en la que aparecen su suegra María (en el centro, con gafas) y su mujer, Carmen (a su derecha, con un vestido de cuadros).

A la suegra de Santiago Carrillo, María para todos (María Alivio Menéndez en el carné), sus biznietos la llamaban 'La Yayísima'. Y pocas veces alguien ha merecido tanto un superlativo, porque aquella mujer enjuta y templada que vivió «a caballo sobre tres siglos» y murió en 2001 en Madrid a punto de alcanzar los 102 años fue la dueña de un coraje y una valentía que ahora su nieto, Jorge Carrillo Menéndez (París, 1953), licenciado en Económicas por la Facultad de Saint-Maur, ha decidido contar en 'Luchadoras' (Almuzara). Un libro que se presenta el martes 25 en el Antiguo Instituto (17 horas) y en el que el hijo menor del histórico dirigente del PCE rinde también homenaje a su madre, Carmen Menéndez, compañera infatigable del comunista gijonés, siempre en la sombra. «Dos mujeres, en suma, que, como tantas, han pasado desapercibidas pero que han tenido vidas muy intensas» y que, sin duda, merecen este ejercicio imprescindible de memoria y reparación.

Jorge Carrillo Menéndez -a la izquierda-, con el alcalde de Somiedo, Belarmino Fernández.

-Esta historia comienza en el pequeño pueblo de Santullano, Somiedo, donde su abuela nace en 1899 en una familia con demasiados hijos que «había que colocar».

-Sí. En principio, ella no estaba llamada a hacer nada importante, porque nace en una familia de campesinos que, como casi todas, estaba deseando que las hijas abandonasen rápido la casa y dejasen de ser un gasto. Así que, si no podían casarlas pronto, ni meterlas en un convento, les buscaban un sitio donde trabajar como criadas.

-Y allí se convertiría en víctima del cacique para el que trabajaba. Una violación que usted ha decidido contar por vez primera.

-Eso fue algo que mi abuela mantuvo en secreto toda su vida. Solo lo sabía mi madre, a la que se lo había dicho en los años 60. Hasta ese momento, mi madre pensaba que su padre había muerto antes de que ella naciera. Así que enterarse, para ella, fue un trauma tremendo, y también calló. Para cualquier ser humano, la idea de ser el producto de una violación es absolutamente traumática.

-¿Qué pasó para que María decidiese revelárselo también a usted?

-Fue poco antes de morir. Mi abuela ya tenía una movilidad muy reducida y en casa de mis padres, donde vivía, no había aire acondicionado. El calor en Madrid era insoportable para ella y decidimos coger una habitación en una residencia. Allí fue donde me contó que el cacique para el que trabajaba, en el pueblo de Aguasmestas, a dos kilómetros de la aldea en la que nació, la violaba y que, fruto de una de esas violaciones, se había quedado embarazada. Eso determinó su vida, porque lo que quería el cacique es que abortara y siguiera trabajando, pero ella se negó. Yo creo que, teniendo conciencia de que se le acababa el tiempo, empezó a contarnos la historia para que todo el mundo lo supiese y se hiciese justicia con tantas mujeres que sufrieron lo mismo. Y no solo nos contó eso, sino que, ese día, cuando volvió con sus padres y se lo contó, decidieron echarla de casa, pero ella jamás dijo una palabra negativa sobre ellos. Porque, en aquella época, una mujer embarazada sin estar casada era una vergüenza. Fuera por una violación o no. El amo tenía derecho de pernada. Era normal. Una sociedad vergonzante que despreciaba y repudiaba más a las mujeres violadas que a los violadores. Para mí, saber todo aquello, fue muy duro.

-Porque, según relata, no fue ella la única que lo sufrió en Santullano.

-No. Fíjate si era normal que, según me contó, solo en ese pueblo de apenas 300 habitantes en el que entonces raramente veían pasar un coche o un camión, había tres chavalas en la misma situación. Las tres se quedaron embarazadas y las tres fueron repudiadas.

-Así que, con 23 años, sin saber leer ni escribir, se va a Madrid en busca de trabajo y, poco después a Barcelona, donde se ganaría la vida como limpiadora y donde nacería su hija Carmen.

-Y allí ya se significa como una militante de izquierdas. Todavía sin afiliación política, pero claramente inclinada hacia los comunistas. Colabora con un hospital del Socorro Rojo Internacional en sus horas libres y, cuando las tropas de Franco van a entrar en la ciudad, se da cuenta de que, o sale de allí sin mirar atrás, o su futuro es muy negro. Así que ella y mi madre cruzan la frontera hacia Francia, en donde pasan por varios campos de concentración, aunque tienen la suerte de no caer en los más duros. Allí colaboraron en la lucha contra el invasor nazi y, en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, solicitaron el ingreso en el PCE. Hasta que, tras deambular por varios lugares, vuelven a España a la muerte de Franco.

-Reivindica también en la labor callada de su madre, Carmen, en defensa de las libertades desde el exilio.

-Así es. Mi madre ha aparecido siempre como la 'mujer de' Santiago Carrillo, como una simple compañera de mi padre. Y no ha aparecido por lo que hizo, de lo que nunca quiso hablar ni siquiera con nosotros. Hubo que sonsacarle la información y nos costó mucho. Ella empezó siendo un cuadro intermedio de la Juventud Socialista Unificada y podía haber tenido una vida autónoma, pública, como dirigente política, pero, en un momento dado, decide dedicarse al trabajo invisible del aparato que se ocupaba de la organización clandestina del Partido en España.

-Y, al final de esta historia, su abuela vuelve a Santullano.

-Y vuelve con un objetivo: averiguar si el cacique que la violó le había dejado algo de herencia a Carmen, a su hija. Pensaba que era posible porque ese hombre nunca había tenido hijos. Su única descendencia era mi madre, pero no le dejó ni un céntimo. Lo que sí consiguió fue que se hiciese cargo de sus estudios.

-¿Qué cree que pensarían hoy María y Carmen sobre la situación política de este país, a casi 50 años de la muerte del dictador?

-Yo creo que estarían preocupadas. Es lo que cuento en el último capítulo del libro. Que, cuando las expulsaron del PCE, se afiliaron al PSOE sin renunciar a sus ideas originales. Les pasó como lo que nos ocurre a algunos hoy en día: que no tenemos un referente político, pero eso no quiere decir que renunciemos a nuestras ideas comunistas. Ellas fueron fieles a esas ideas hasta el final y yo creo que a la ultraderecha se le pueden parar los pies.

«La gran desgracia de este país es que la mitad de su ciudadanía no se siente representada por ningún partido político»

-Explíquese.

-Seré un optimista empedernido, pero, cuando ocurre lo que ha pasado en Nueva York, donde arrasa un alcalde que tiene todo lo que odia Trump y lo que odian los que han llevado a Trump al poder, creo que hay esperanza. Es un síntoma de que las ideas dictatoriales, franquistas, que todavía hay en alguna gente, son una enfermedad de este tiempo que se puede curar. Yo espero que pueda haber cambios antes de las próximas elecciones generales. Creo, además, que la derecha, en este país, está demostrando su incapacidad de hacer una propuesta política, porque lo que está ofreciendo Vox no es una propuesta política, sino odio puro y duro. Y lo que ofrece el PP es «a ver cómo me cargo a Sánchez», pero en ningún momento está ofreciendo algo positivo. En todo este proceso, Ciudadanos fue el gran fracaso, la esperanza perdida de una derecha civilizada. Albert Rivera logró dinamitarla en tiempo récord, como Pablo Iglesias logró dinamizar Podemos a la misma velocidad. La gran desgracia de este país es que más de la mitad de sus ciudadanos no se sienten representados por ningún partido político.

-¿Ya no quedan líderes como los de antes?

-No quedan, pero tendrán que surgir. La necesidad crea el órgano. Y yo estoy convencido de que Dolores (Ibárruri), y antes que ella Pepe Díaz, Santiago (Carrillo) y otros dirigentes surgieron porque había una necesidad, un vacío, así que surgirán otros. El PSOE, en este momento, tiene una dirección potente, pero que no representa lo que hay a la izquierda del PSOE. No sé cómo se resolverá, pero creo tiene que surgir, porque Pablo Iglesias ha sido una decepción y ya no hablemos de las dirigentes de Podemos que le rodean, que son partidarias -igual que él- del «cuanto peor, mejor». De la idea de que, si la derecha llega al poder, ellos tendrán su oportunidad, y se están equivocando. Cuando la derecha llegue al poder, ellos estarán barridos definitivamente, porque eso la gente de izquierdas no se lo perdonará.