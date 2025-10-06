José Barreiro inicia el camino de retorno a Asturias rodeado de camaradas El presidente de la Fundación José Barreiro agradece «al pueblo francés y a la municipalidad de Choum» haber acogido al líder socialista y su familia durante su largo exilio durante la dictadura de Francisco Franco

Los representantes de la Fundación José Barreiro y el alcalde de Choum, ante la tumba de José Barreiro, su esposa y sus dos hijos en el cementerio de esta localidad de los Pirineos franceses.

Los restos mortales de quien fuera en la práctica el líder del socialismo asturiano y buena parte del español desde el exilio durante la dictadura de Francisco Franco, José Barreiro, están viajando de vuelta a Asturias desde la localidad francesa de Chaum, donde estuvieron enterrados desde hace medio siglo. La Fundación José Barreiro organizó esta misión, a la que acudieron un nutrido grupo de militantes, con la directora general de Inmigración del Gobierno regional, Olaya Romano, y el presidente de la fundación, Jesús Sanjurjo, a la cabeza.

Ayer tuvo lugar el acto de exhumación de los restos de José Barreiro, su esposa, Felicidad, y sus hijos, Alfaradí y Milena. Fue emotivo y contó con la presencia del alcalde de la localidad francesa, José Castell.

Jesús Sanjurjo tomó la palabra en la soleada mañana de Chaum, ante la tumba de los Barreiro, mientras entre los asistentes se percibía tanto emoción como orgullo por los camaradas que lucharon desde el exilio. Sanjurjo indicó que «en cualquier asociación humana hay días que son imborrables en el recuerdo. Y hoy no sólo para los que componemos la Fundación José Barreiro, sino para todos los que estamos aquí con José, el alcalde de Chaum, artífice esencial de que esto se haya podido hacer».

Aseveró Sanjurjo que se trataba de «un día que quedará grabado en el corazón de los socialistas, porque es el día en el que recuperamos los restos de cuatro compañeros, una mujer y tres hombres, que salieron de nuestro país porque tuvieron que huir para poder sobrevivir». Y tuvo palabras para Francia, porque «han estado enterrados aquí, José Barreiros cincuenta años, y su esposa e hijos menos, pero muchos. Realmente este día consagra algo que seguro que estaba en su deseo, volver a su tierra, y en nuestro compromiso de conseguir reconocimiento y que la memoria de estas personas siga viva. Y no por ser líder, en el caso de José Barreiro, de una organización política, sino por reconocer que su sufrimiento ha valido la pena».

Por todo ello, subrayó que «hoy es un día de remomoración de que la lucha por la solidaridad, la libertad y la igualdad merece la pena. Y Barreiro, con su familia, se dedicaron esencialmente a eso, a luchar por la igualdad mientras vivieron en Asturias y por la libertad cuando vivieron a este lado de los pirineos».

A sus compañeros, Sanjurjo les indicó que «somos afortunados por estar aquí este día rindiendo homenaje a estos compañeros. Aquí, aunque no en todas las ocasiones, fueron acogidos por muchas personas, por una gran parte del pueblo francés, que les hicieron suyos». Acto seguido, leyó un texto de agradecimiento en francés al pueblogalo y a la municipalidad de Chaum.

Los restos vuelven ahora, rodeados de camaradas socialistas, a Asturias para ser inhumados en el cementerio de Sama, en un acto que contará con la presencia del secretario general de la FSA y presidente del Principado, Adrián Barbón; así como del secretario general de UGT, Pepe Álvarez, entre otros, y que se celebrará en la mañana del próximo sábado.