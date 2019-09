«Maestro de periodistas y el hombre que tenía la agenda llena de amigos» Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo, en el Tanatorio Los Arenales donde se ha instalado la capilla ardiente de Luis José Ávila. / Alex Piña El tanatorio Los Arenales de Oviedo acoge la capilla ardiente del periodista Luis José Ávila donde los se congregó una gran representación de la vida pública asturiana PABLO ANTÓN Domingo, 22 septiembre 2019, 19:50

En el vestíbulo del tanatorio de Los Arenales, mientras los familiares del periodista Luis José Ávila recibían las condolencias de innumerables personas en su capilla ardiente, alguien definía al que fuera director de 'La Voz de Asturias' y 'Región' como «el hombre que tenía la agenda más llena de amigos». Una significativa muestra de ellos, pertenecientes a los más diversos ámbitos de la vida pública de la región se acercaron hasta allí durante toda la jornada para despedirse del veterano informador.

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, acudía por la tarde a transmitir su pésame a la familia de Ávila y antes, al mediodía, a su llegada a la ermita del Cristo de las Cadenas para asistir a la misa de su tradicional romería tenía palabras de recuerdo para el fallecido, con quien mantenía una estrecha relacion de amistad: «Se nos fue un gran periodista, un gran ovetense, al cual quise mucho. Hoy es un día de contradicciones, la fiesta y la perdida de una persona muy querida». En el tanatorio, el ex delegado en Asturias de la SGAE, Javier Vidal declaraba: «Se va un amigo y un periodista de raza, alguien que conseguía que le contaras cosas que solo a él le revelabas. Era ese informador que busca siempre la primicia que solo él podía lograr. Era además un gran conocedor de los problemas de Asturias y alguien que amaba mucho a esta tierra». A su lado las diputadas autonómicas de Ciudadanos, Laura Pérez Macho y Susana Fernández, ratificaban los elogios de su compañero de partido: «Fue una referencia y un modelo a seguir para toda una generación de periodistas. Un maestro. Deja un gran hueco en la profesión y en Asturias, pero nos deja su legado», afirmaba la primera, colega de oficio, además de política. Para Fernández: «Es una enorme pérdida. No le conocía personalmente pero sí su trabajo y ahí qued toda la información que nos ha ido transmitiendo a lo largo de muchos años». Muy afectado, el estilista Ramiro Fernández, relataba su último encuentro con Luis José Ávila hace apenas unos días y además de su aprecio como «amigo del alma» destacaba «que fue un grande de Oviedo, del Principado también, pero sobre todo de un Oviedo que conocía por todos sus poros. Un hombre amigo de sus amigos que no comía un solo día en casa, disfrutaba con la gente que quería a mesa y mantel y que siempre buscaba la concordia entre todos por encima de las diferencias. Somos muchos los que lo queremos y lo vamos a echar de menos».

Desde la distancia geográfica y la cercanía emocional, el corresponsal de TVE en Bruselas, José Ramón Patterson evocaba en su cuenta de facebook el trabajo compartido en el desaparecido diario´Región' : «siempre lo recordaré socarrón, burlón y relativizándolo todo. 'Los mineros de El Fondón preocupadísimos', decía cuando llegabas a la redacción con lo que a ti te parecía la exclusiva del año.(...)Aquellos mineros están hoy un poco más huérfanos. Y yo que siempre creí que Luis José era inmortal, también. DEP».

«Estaría encantado hoy viendo el trajín de gente que ha venido»

Pilar Ávila, hija de Luis José se mostró agradecida en nombre de la familia por todas las muestras de cariño recibidas: «Toda la gente que se está acercando nos hace constatar cómo fue: una buena persona, alguien que supo dejar huella en todos los que lo conocieron, que disfrutó mucho de su profesión, de la amistad, de la vida... Compañeros de profesión que comenzaron con él nos transmiten todo lo que les ayudó y lo que aprendieron de él. Todo esto lo estamos recibiendo ahora de todos los que lo recuerdan como un gran amigo, colega y buena persona. Es un orgullo que hablen así de tu padre. Agradecemos las numerosas muestras de cariño y ese buen recuerdo que dejó en quienes así han querido transmitírnoslo hoy aquí. Él estaría encantado hoy viendo el trajín de gente que ha venido e interesándose por cada uno».