«Sobrevivimos a base de ahorros y de préstamos familiares» Investigadores participantes en la Asamblea por el Futuro de la Investigación en Asturias, que se reunieron ayer en el Edificio Histórico. / PABLO LORENZANA Los jóvenes investigadores asturianos reclaman la convocatoria de las becas predoctorales AIDA COLLADO Miércoles, 6 febrero 2019, 02:43

Lo de los jóvenes investigadores de la Universidad de Oviedo con las becas predoctorales está siendo una guerra de infinitas batallas. «En cuanto dejamos de movernos, de protestar, volvemos a las andadas», lamentan. Lo que les aboca a «una situación de indudable precariedad» son los retrasos en la convocatoria de ayudas y en su tramitación. Eso, cuando llegan. Porque aún quedan por conceder 25 de las 45 becas Severo Ochoa prometidas en 2015. Para recuperarlas, consiguieron el compromiso del Ejecutivo autonómico de elevar a 55 las subvenciones que se iban a conceder en los años siguientes. Pero de las de 2018 aún no se sabe nada. O casi nada. Porque coincidiendo con la celebración de la Asamblea por el Futuro de la Investigación en Asturias, el Principado envió ayer una nota de prensa anunciando que el Gobierno regional ya está tramitando la nueva convocatoria.

Este anuncio no tranquiliza a los investigadores. «Se nos echa encima mayo, en un año de elecciones. No vemos ninguna garantía de que se vayan a sacar y hasta que no estén adjudicadas no tomaremos en serio ningún mensaje del Principado», aseveran. Pueden justificar su hartazgo: «Tramitar una beca está llevando casi dos años y los planes de permanencia para una tesis son de tres. Cuatro, con la prórroga». Así que están abocados a «sobrevivir a base de ahorros y de préstamos familiares», explica Elena Albarrán, del departamento de Historia.

Herminio García pidió la beca en 2016. No se la dieron, pero al año siguiente tuvo más suerte. Presentó la documentación necesaria para recibir la ayuda en octubre de 2017, pero no firmó el contrato hasta hace un par de semanas. El cambio en las bases reguladoras permite que cuando estos investigadores terminen la tesis puedan firmar un año de contrato postdoctoral para agotar una beca que llega demasiado tarde. Aun así, «lo normal es que los cuatro años que te conceden de beca no los llegues a disfrutar jamás», dando lugar a una producción científica que costean los propios investigadores.

El Ejecutivo autonómico explica en la nota que el año pasado se resolvió la convocatoria de 2017, cuya tramitación sufrió un retraso como consecuencia de la prórroga presupuestaria. También hace referencia a los cambios de las bases reguladoras, que han permitido ampliar el número máximo de horas -hasta 60 anuales- que los beneficiarios pueden dedicar al desarrollo de las competencias docentes, de modo que en los cuatro años de la ayuda se alcancen las 240.

Sin carrera profesional

Las cosas no mejoran para los investigadores al cumplir años. Ni al ganar experiencia. Si ya hay pocas ayudas predoctorales, «para postdoctorales no hay nada». Lo dice el director científico de la Fundación de Investigación Biosanitaria (Finba). Las condiciones para los grupos de investigación, reconoce, «no son las óptimas». Además, en los proyectos científicos generalmente se recibe dinero para cubrir los gastos materiales o fungibles de esa actuación, «pero para personal es muy difícil obtener financiación, ya sea postdoctoral o de técnicos de laboratorio». Tiene claro que hay un elemento que podría favorecer sus condiciones de trabajo, que es «facilitar la adscripción de personal técnico y postdoctorales».

Otro problema que identifica Suárez es la ausencia de «una carrera profesional para que el personal investigador de alta cualificación obtenga una estabilidad laboral y deje de marcharse».

El plan de retorno del talento, censura, «no es tal». «No es operativo, está pensado para empresas, tiene una dotación económica baja y plantea pocos años, sin un proyecto de estabilización posterior», lamenta. En resumen: «La financiación que se destina a la ciencia es absolutamente insuficiente en España y, aún más, en Asturias».