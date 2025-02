PUBLIRREPORTAJE Viernes, 4 de junio 2021, 16:27 Compartir

Si algo está claro es que vivimos tiempos complicados marcados por la incertidumbre. Ahora bien, como suele ocurrir en los tiempos de crisis, habrá sectores que salgan reforzados de todo esto. Al igual que tantos otros, el de la joyería también está experimentando un periodo de transformación. Y es que los tiempos han cambiado y el nuevo cliente tiene otras prioridades a la hora de comprar, que han hecho que el sector haya tenido que ir adaptándose a las nuevas necesidades y hábitos de consumo.

Hablamos sobre ello con todo un experto y referente en la joyería en Asturias, D. Julio Ulibarri.

- Retomar la actividad tras el parón motivado por la pandemia supuso una gran transformación para muchos sectores, ¿cómo ha afectado al sector de la joyería?

-La joyería es una industria íntimamente relacionada con muchas otras, así que obviamente no hemos sido ajenos a los vaivenes e incertidumbre de esta época que nos ha tocado vivir. Aún así, nuestros clientes continúan interesados en la compra de joyas, que no dejan de adquirirse cuando toca celebrar algún acontecimiento importante como bodas, aniversarios o el nacimiento de un hijo.

- Ulibarri Joyeros nace en Gijón en el año 1975, con una mirada enfocada al mercado del lujo, ¿qué ha cambiado y qué se mantiene de sus orígenes?

-La alta joyería, sigue siendo nuestra seña de identidad y en la que seguimos apostando por una línea clásica, aunque con diseños actualizados. No hay que olvidar que de una joya podemos disfrutar durante toda la vida y además contar con un valor seguro, tal y como nos demuestra la evolución del precio del oro durante años. No obstante, a tenor de las necesidades del mercado hemos ido incorporando la joyería de moda, que hace años no existía, y que exige presentar nuevas colecciones cada temporada a precios más accesibles. Así que más que cambiar lo que hemos hecho ha sido crecer.

-¿Ha cambiado el gusto y el tipo de clientela?

- Digamos que ahora conviven dos tipos de clientes, el de toda la vida, más interesado en piezas más exclusivas, y el cliente actual, que suele adquirir piezas atemporales cuyo uso no se reserva para las grandes ocasiones, pues se trata de piezas versátiles que permiten su uso diario. Aun así, el cliente tradicional sigue existiendo, pero estas novedades también le atraen y es una manera de acercarte más a ellos, ya que lo clásico ya lo tienen.

-¿Qué tipo de piezas suscitan más interés?

- Las piezas con más demanda continúan siendo los diamantes montados sobre oro blanco, pero también tienen un amplio mercado las piedras de color sobre oro amarillo o rosa.

-¿Y para caballeros?

- Para caballero las piezas con más demanda corresponden a la alta relojería, aunque en los últimos años se ha observado una evolución en el interés hacia piezas de joyería.

-Y ya para despedirnos, se podría decir que pese a todo, el sector joyero goza de buena salud…

-El sector continúa funcionando satisfactoriamente. Hay clientes con capacidad económica, y dispuestos a invertir en alta joyería y relojes de alta gama, por eso la nuestra sigue siendo una apuesta por el lujo. En nuestra empresa tiene especial relevancia el departamento de diseño para la fabricación de nuestra propia joyería y nuestro taller relojero que garantiza un impecable servicio postventa. En este sentido, estamos en disposición de atender a nuestros clientes de manera integral, tanto en la atención personalizada que se les presta, como en el diseño y realización de las joyas que nos soliciten, ofreciéndoles tanto alta joyería con diamantes y piedras preciosas como piezas de diseño en oro para el día a día o joyería realizada en plata con piedras y materiales naturales a precios asequibles.