Juan Cofiño, presidente de la Junta General. Mario Rojas

Juan Cofiño, presidente de la Junta General del Principado de Asturias, de baja médica

El dirigente socialista se ha sometido a una intervención quirúrgica, pero se espera que pueda reincorporarse a la actividad parlamentaria «en breve»

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Miércoles, 22 de octubre 2025, 10:39

El presidente de la Junta General, Juan Cofiño, se encuentra de baja médica tras someterse a una intervención quirúrgica. La persona que ocupa el segundo cargo de mayor relevancia política en Asturias ya estuvo ausente en la primera sesión del pleno, celebrada el martes, aunque no fue hasta este miércoles cuando trascendió el motivo.

Según se ha informado, la intervención fue de escasa gravedad y se espera que Cofiño pueda reincorporarse a la actividad parlamentaria en breve.

El presidente del PP, Álvaro Queipo, quien deseó su pronta recuperación, explicó que, por cortesía parlamentaria, no emitiría su voto individual en las diferentes iniciativas parlamentarias que se debatirán este miércoles en la Junta con el fin de equilibrar la ausencia del también diputado socialista y mantener en el resultado de la votación el sentir real del Parlamento.

