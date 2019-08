Los jueces alertan de la dificultad para formar jurados: «La gente se escabulle con excusas» «Son muchas horas, está mal pagado y te sientes usado», asegura un ciudadano que califica de «maltrato» la experiencia RAMÓN MUÑIZ GIJÓN. Domingo, 4 agosto 2019, 01:56

El hombre llegó perfectamente encorbatado al juzgado y sabía qué hacer. Era uno de los 23 ciudadanos que un mes antes habían recibieron una carta informándoles de que estaban seleccionados para formar parte de un jurado. La misiva especificaba que aparcar su vida para decidir si un desconocido debía acabar en prisión era una obligación legal; como no le venía bien se estudió a fondo el tema. Esa mañana, como el resto de candidatos, aguardó turno para pasar a una sala en la que el fiscal y los abogados interrogaban a los aspirantes. ¿Conoce a los acusados? «No, pero me consta que son culpables porque he visto lo que se ha publicado en prensa», dijo. Poco más necesitaba para que los letrados de la defensa le vetaran como jurado.

Salió libre de compromiso. Los que respondieron con más honestidad o menos malicia fueron completando las nueve plazas de titular y las dos de suplente del jurado. «Desechamos a una mujer porque dijo que tenía dificultades para leer y escribir», recuerda uno de los letrados que participó en aquella criba. «Yo comprendo que la gente se escaquee y sería el primero en hacerlo si me tocase. La idea de que juzgue el pueblo es bonita pero la realidad es un tostón mal pagado», dice.

Los escogidos aquella vez acabaron envueltos en dos semanas de vistas maratonianas, analizando miles de folios y facturas, pasando la última noche aislados en un hotel, sin teléfono móvil ni contacto con la familia. Vigilados por la Guardia Civil hasta que terminasen de discutir y redactasen un veredicto que respondiera al centenar de preguntas formuladas por el fiscal. Lo descrito ocurrió en uno de los últimos juicios con jurado popular celebrados en Asturias. Son ya 23 años repitiendo una fórmula que empieza a dar síntomas de necesitar una reforma.

«Cada vez cuesta más formar jurado», reconoce un magistrado. «Se nota que la gente no está muy comprometida y que se escabullen con excusas», ratifica Pilar Martínez Ceyanes, magistrada que ha sido decana de sus colegas en Oviedo durante los últimos doce años. Es el partido judicial que más vistas celebra y acumula 93 casos en los que el candidato llega a la cita aduciendo que tiene gente a su cargo, vive fuera o pasa de los 65 años, motivos que les excluyen. «El hecho de que muchos de nuestros jóvenes estén trabajando o estudiando fuera, y que entre los que quedan abunden los de mayor edad ya empieza a poner dificultades para localizar gente apta para esto», reflexiona Martínez Ceyanes.

Para los que dan el perfil, las cosas no son fáciles. Convertirse en jurado obliga a presentarse en el juzgado tantos días como sea requerido, en horarios imprevisibles y a menudo exigentes. Se vio en uno de los últimos procesos, el del 'caso Serida'. Las vistas comenzaban a las diez de la mañana y alguna se fue prolongando hasta las 21.30 de la noche. Otros días, pasadas tres horas se ponía fin.

La falta de medios se contagia

Los magistrados eran conscientes de que la causa acumulaba retraso y urgía resolverla. Forzaron la máquina para celebrar las vistas en los días en que el juicio del 'caso Niemeyer' dejaba libre la única sala de Oviedo capaz de albergar al jurado. Los horarios se fijaban de un día a otro, atendiendo a esa prioridad, y si un abogado tenía algo pendiente también se arreglaba.

A los miembros del jurado nadie les preguntaba. Son muchos y pesa la obligación legal que tienen de acudir al día siguiente a la hora que les digan y salir cuando se les permita. Al final la escasez de medios con la que trabaja la Justicia repercute en el ciudadano que por unos días forma parte de ese sistema. La comida se limita a unos pinchos y el menú de una cafetería cercana. Los tiempos en los que el Principado ponía catering de Balbona se esfumaron con la crisis. Los jurados corren con los gastos y luego deben hacer los papeles para recibir la compensación meses después. Son 63 euros por día de trabajo, 22 céntimos por kilómetro. «Es poco e igual para todos; da lo mismo que quien venga sea un parado o un empresario que tenga que contratar por su cuenta a alguien que lo sustituya», refiere Martínez Ceyanes.

«Son muchas horas, está mal pagado y te sientes usado», explica un asturiano que pasó por el trago en un juicio en la región. «Se tiene en cuenta a todo el mundo menos a nosotros, de ahí que te quede sensación de maltrato», dice. Admite haberse sentido en la obligación de dar lo mejor de sí durante el juicio, por compromiso ciudadano, pero terminó decepcionado. «Antes de elegirte el fiscal pregunta a todos cuál es nuestra opinión de la Justicia. Pienso mucho en ese momento. Mi respuesta ahora sería muy distinta».

El fallo ciudadano condena más a los acusados de homicidio y menos a los de malversación

La Ley del Jurado es de 1995 y entonces al Congreso le pareció bien confiar a los ciudadanos el veredicto en casos de malversación, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios. Las asociaciones judiciales oponían sus reservas. Aunque la corrupción enerva al contribuyente, determinar quiénes la causan obliga a estudiar cantidades ingentes de expedientes y a conocer las obligaciones de la burocracia. «Siempre se dijo que esos delitos eran casos muy técnicos que era mejor dejar en manos de un juez profesional, que otra cosa sería problemática, pero el legislador al final decidió otra cosa», recuerda Pilar Martínez Ceyanes, decana de los magistrados de Oviedo hasta junio.

Aquella decisión tiene consecuencias. En su memoria de 2017 la Fiscalía asturiana relata que consiguió dos condenas de jurados populares en casos de asesinato y cómo en la que los ciudadanos debían decidir sobre malversación el acusado resultó absuelto: «Ningún problema surge en los procedimientos de la Ley del Jurado cuando se trata de causas por homicidio o asesinato. El problema surge cuando se trata, concretamente, del delito de malversación. En estos casos la tendencia del jurado es a la absolución, basada en elementos como la ausencia de enriquecimiento propio aunque propicien el de un tercero o el hecho de que la falta de control por parte de la Administración haya facilitado el hecho».

«Es una locura que gente que no ha visto o hecho una factura en su vida revise miles para decidir si alguien va a la cárcel», dice un asturiano que fue jurado. «El sistema favorece la absolución, porque para condenar pide una mayoría cualificada, pero es mucha responsabilidad la que se deposita en alguien ajeno al derecho; siempre le quedará la duda de si acertó», añade un letrado con experiencia en estos pleitos.