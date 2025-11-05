El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción único de Pravia, ubicado en la planta baja del edificio del Ayuntamiento. D. Arienza

Los jueces, «preocupados» por el nuevo modelo organizativo

En un comunicado, los jueces y decanos de todo el país lamentan que a menos de dos meses de la fecha prevista para implantar el nuevo sistema «en las grandes ciudades no contamos ni con todos los medios ni con una suficiente planificación que puede poner en riesgo la adecuada prestación del servicio»

Soraya Pérez

Soraya Pérez

Gijón

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:06

Los jueces y decanos del poder judicial, en un comunicado conjunto, manifestaron ayer su preocupación por la implantación de los Tribunales de Instancia en el ... país, debido a la falta de personal y recursos, el cambio de la estructura de los juzgados, la necesidad de formación específica y la incertidumbre sobre el futuro de sus carreras profesionales bajo el nuevo sistema. «Ponemos de manifiesto nuestra preocupación por el estado actual de la implantación y el escaso margen de tiempo previsto para la misma», expresaron.

