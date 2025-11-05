Los jueces, «preocupados» por el nuevo modelo organizativo

Los jueces y decanos del poder judicial, en un comunicado conjunto, manifestaron ayer su preocupación por la implantación de los Tribunales de Instancia en el ... país, debido a la falta de personal y recursos, el cambio de la estructura de los juzgados, la necesidad de formación específica y la incertidumbre sobre el futuro de sus carreras profesionales bajo el nuevo sistema. «Ponemos de manifiesto nuestra preocupación por el estado actual de la implantación y el escaso margen de tiempo previsto para la misma», expresaron.

Añadieron que a menos de dos meses de la fecha prevista para implantar el nuevo modelo organizativo, «en las grandes ciudades no contamos ni con todos los medios ni con una suficiente planificación que permita garantizar su eficacia, lo que puede poner en riesgo la adecuada prestación del servicio público en perjuicio de la ciudadanía y de los profesionales afectados», explicaron.

Además, los representantes del poder judicial aseguran que a la fecha «no contamos con el diseño organizativo interno de los Servicios Comunes que integrarán la oficina judicial de cada Tribunal, ni con la distribución de tareas entre el personal, ni con la designación por parte del Ministerio de Justicia de todos los directores y jefes de área que deben liderar la implantación«, criticaron en el comunicado.

Por último, indican que muchos de estos Tribunales carecen de los medios exigibles para que la transición prevista para el 31 de diciembre de 2025 sea posible: «adecuación del número de plazas judiciales al volumen de asuntos, concentración de sedes, expediente digital en todas las jurisdicciones, reubicación adecuada de los espacios físicos o sistemas de gestión procesal adaptados a la nueva organización», zanjaron.