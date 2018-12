«Los jueces no somos probancos»

«Cuando dicen que los jueces defienden a los poderosos, es mentira. No somos probancos. Si uno analiza la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo en relación con el consumo, verá que más del 90% de las resoluciones son contrarias a los bancos». José Antonio Seijas Quintana se refirió ayer al polémico cambio de criterio sobre a quién corresponde pagar los impuestos de constitución de la hipoteca. Lo hizo para defender el trabajo que, «con rigor y conocimiento jurídico, estamos haciendo las cinco salas» del Tribunal Supremo. «Lo que no se ha dicho es que ese impuesto venía siendo pagado por el cliente desde hacía más de veinte años por una interpretación que se hizo de las leyes. Cuando una interpretación no responde al deseo del legislador, lo que tiene que hacer el legislador es cambiarlo».

Seijas Quintana también se refirió a su última sentencia antes de la jubilación, la que determina que convivir con una nueva pareja extingue el derecho al uso de la vivienda familiar tras el divorcio. «Tiene un contenido práctico que puede procurar algunas modificaciones de medidas en relación con la vivienda», destacó. La cuestión, remarcó, es que hay cuestiones a las que el Código Civil «no da respuesta. El artículo 96 sigue igual desde el año 80, en que se redactó, pero la sociedad ha cambiado mucho», comparó. «A la vista de lo que estamos haciendo, sería conveniente que se diera máxima seguridad jurídica a través de una ley».