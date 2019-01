El juez dice que la oposición en la que se incluyeron las plazas de SAC fue correcta

El pasado mes de mayo, la decisión del Sespa de incluir los 89 puestos del Servicio de Atención Continuada (SAC) en la convocatoria del último concurso oposición para cubrir 124 plazas de médico de Familia -decisión conocida apenas 48 horas antes de la celebración de las pruebas- motivó una cascada de reclamaciones judiciales. Una de esas demandas, la que presentó el sindicato Usipa, acaba de ser desestimada por el juzgado de lo Contencioso Administrativo 4 de Oviedo.

En una sentencia con fecha del pasado 18 de enero, el juez sostiene que dicha convocatoria se trató de «un procedimiento de consolidación de empleo público» en el que se respetó la ley. Usipa defendía que las plazas del SAC no eran objeto de la oferta pública de empleo de 2017, por lo que esos 89 puestos se habían incluido en la convocatoria de manera indebida. También insistía en que las de médicos del SAC no son plazas de médico de familia sino que ésta es una especialidad dentro de la medicina de familia, aspecto éste que rechazaba la Administración. El juez respalda esta postura. «En este caso no consta que se haya creado hasta ahora tal categoría de 'médico de familia del SAC'.

Y rechaza las acusaciones de «arbitrariedad» de la Consejería de Sanidad por haber publicado «sorpresivamente» la relación de plazas que sacaba a concurso. «Ha de reconocerse a la Administración sanitaria cierto margen de discrecionalidad en la planificación y en la gestión de sus recursos humanos, de tal modo que la necesaria negociación con los sindicatos no le impide una cierta flexibilidad para actuar eficiente y eficazmente», detalla el fallo judicial.