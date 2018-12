El juez da la razón a una facultativa que no pudo tomar posesión Sábado, 8 diciembre 2018, 04:13

La justicia ha dado la razón al Simpa. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Oviedo, en un fallo emitido el 14 de junio, se mostró a favor de la recurrente entendiendo que debía computarse como tiempo trabajado aquel en que no puedo tomar posesión de su plaza, entre el 1 de enero y el 23 de marzo de 2017, por su condición de madre en descanso por el nacimiento de su hijo, ya que de otra forma se vulneraría su derecho a no ser discriminada por razón de sexo. El juez no impone costas por tratarse de una cuestión controvertida.