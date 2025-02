La jueza rechaza investigar en el 'caso Hulla' al exconsejero de Industria Graciano Torre

ANA MORIYÓN OVIEDO. Martes, 23 de febrero 2021, 02:17 Comenta Compartir

El Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo que se ocupa del denominado 'caso Hulla' descarta responsabilidades políticas en la concesión por parte del Ministerio de Industria de la subvención de 30,9 millones de euros que, con cargo a los fondos mineros, recibió en 2009 el Montepío de la Minería para la construcción de la polémica residencia geriátrica de Felechosa. Un equipamiento cuya adjudicación y construcción es hoy objeto de investigación por una presunta trama de corrupción que mantiene en calidad de investigados a decenas de personas, entre ellas el exsecretario general del SOMA, José Ángel Fernández Villa.

La magistrada Begoña Fernández, sin embargo, acaba de denegar la solicitud realizada el pasado mes de enero por la Fiscalía Anticorrupción para llamar a declarar, en calidad de investigados, al ex secretario de Energía del Ministerio de Industria en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, Pedro Luis Marín Uribe; así como al exconsejero de Industria asturiano Graciano Torre y a otros tres exaltos cargos del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRCM) -Carlos Fernández Álvarez, Manuel Gómez-Cano, María Isabel Azpeitia-.

La Fiscalía Anticorrupción consideraba en su escrito que estas personas facilitaron la concesión de 30,9 millones con cargo a los fondos mineros para la construcción de la polémica residencia de Felechosa y veía indicios de su presunta autoría en sendos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Mientras que, por otro lado, apuntaba al exalcalde de Aller, Gabriel Pérez Villalta, como partícipe en estos mismos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por su participación en el desvío de estos recursos públicos.

Se da por cerrada así la investigación en relación a la responsabilidad política en la concesión de la millonaria subvención

La magistrada argumenta para denegar estas solicitudes que los supuestos delitos por parte del ex secretario del Estado de Energía y los otros tres altos cargos del IRMC habrían tenido lugar «de forma inequívoca e indiscutible» en Madrid, por lo que este juzgado no tendría competencias para el esclarecimiento de estas presuntas irregularidades. Además, añade en el auto, el delito de prevaricación ya habría prescrito ya que los hechos tuvieron lugar en los años 2008 y 2009, hace más de diez años. Pero también, añade, se trata de hechos que constan en las actuaciones desde el inicio de la instrucción «sin que se hubieran apreciado hasta la fecha elementos indiciarios en su contra en el modo que ahora se pretende». Por si estos argumentos fueran insuficientes, la magistrada considera «dudoso» que las decisiones políticas adoptadas para la modificación de los requisitos establecidos en su día para lograr la total subvención del proyecto «puedan ser revisadas en el curso de la investigación que nos ocupa».

El juzgado ovetense deniega también la imputación del exalcalde de Aller por un delito de malversación de fondos. No obstante, en cuanto al delito de prevaricación, recuerda que el asunto fue resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) en lo que respecta a las decisiones adoptadas por el Pleno del Ayuntamiento para la construcción del residencial del Montepío, dictando el sobreseimiento de la causa. No obstante, como el exalcalde en su día se acogió a su derecho a no declarar, ha sido citado nuevamente para tomarle declaración como investigado el próximo 19 de marzo antes de resolver por el delito de prevaricación. Ese mismo día también está citado para declarar Manuel Sastre, arquitecto de la obra y uno de los principales investigados.