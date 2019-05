El Principado «no tiene constancia» del daño económico del 'caso Serida' El exgerente del Serida, Koldo Osoro, detrás del abogado Ángel Bernal del Castillo. / ÁLEX PIÑA El exgerente asegura que pagó de su bolsillo la compra de animales y no se aprovechó del centro: «En estos tiempos quizás parezca antinatural» RAMÓN MUÑIZ OVIEDO. Miércoles, 22 mayo 2019, 03:22

El Serida es un organismo público encargado de experimentar con animales y cultivos, maneja 8,2 millones y la Fiscalía y el Principado entienden que durante seis años su director gerente se dedicó a la malversación de caudales públicos, junto a tres colaboradores. Ambas partes piden condenar a Koldo Osoro con cuatro años y medio de prisión. Su abogado opone que el aludido está entre los 50 científicos más influyentes de Asturias, compró con su propio dinero animales para las investigaciones, y todos sus problemas responden a que rompió con «las malas praxis» de un grupo de trabajadores que «disfrutaban prebendas» y son cercanos al PP y Foro. «Se juntaron y pusieron una denuncia falsa», repite el letrado, Víctor Tartiere.

La verdad está entre ambos extremos y encontrarla es cosa de once ciudadanos, elegidos por sorteo, sin conocimientos jurídicos y que cobrarán 67 euros por cada día en la que asisten de jurado. No lo tienen fácil. El segundo día de juicio se fue en interrogar al acusado principal y digerir una sorpresa. Durante la fase de instrucción al Principado se le preguntó en cuánto calculaba «los posibles perjuicios y daños» ocasionados por las personas contra las que sostiene la acusación. El secretario general técnico de la Consejería de Desarrollo Rural emitió informe el 17 de julio de 2017, pero el mismo no fue remitido a la Audiencia hasta el pasado abril.

El alto funcionario analizó la denuncia que la Fiscalía puso en el Juzgado de Luarca. En ella acusaba a los hoy procesados de haber formado una cooperativa paralela, Prodexcal, para su enriquecimiento. Los animales del colectivo se alimentarían con pienso pagado por el Serida, y en ocasiones vendería como propios animales del propio organismo público.

El informe de la consejería opone que «no se tiene constancia» en ese momento de qué fue con 35 cerdos nacidos en terrenos del Serida, un ganado que valora en 2.100 euros. «No consta que Prodexcal mantuviera ganado porcino en la finca del Serida, ni registro alguno, ni se tiene conocimiento que haya vendido a su nombre ningún animal de esta naturaleza», matiza. Sobre el ganado bovino indica que «no hay constancia de que ningún animal registrado a nombre del Serida haya pasado a ser vendido por Prodexcal». «No se aprecia inicialmente perjuicio alguno por estos movimientos», señala.

Inmaculada Montequín, la fiscal que ha impulsado el caso conoce el informe y que la malversación es difícil de sostener ante los jurados. En la memoria de su departamento sus colegas se quejan de que «ningún problema» hay cuando los ciudadanos deciden en causas de asesinato, pero cuando la cosa va de malversación «la tendencia del jurado es a la absolución». Por eso ayer se esmeró con un interrogatorio de tres horas en el que fue factura a factura, buscando que el acusado cayera en contradicciones.

Montequín afirma que por carecer Prodexcal no tiene ni terrenos propios. Osoro recordó que la cooperativa se formó por iniciativa del director general de Ganadería, al quedarse parte de la plantilla sin trabajo, y que el Banco de Tierras le cedió dos parcelas de 149 hectáreas una, y 59 la otra. La primera fue revertida y cedida luego al Serida. La segunda quedó en un limbo. Prodexcal solicitó su uso y el Banco lo autorizó «verbalmente», sin ponerlo en los papeles. Pese a ello la cooperativa siguió funcionando e incluso el anterior gerente del Serida solicitó que fuera entidad colaboradora del ente público, esto es, que le dejase los animales.

La cooperativa accedió aunque según su relato, nada ganaba con ello. Los experimentos maltrataban a un ganado que al final acababa vendido «por cuatro perras», dijo. El jurado se extrañó y puso las primeras preguntas sobre la mesa. ¿Era Prodexcal la única entidad colaboradora? En ese área, sí. ¿Por qué lo hicieron si tanto perdían? «Quizás parezca antinatural en los tiempos que vivimos, pero tratábamos de contribuir a la ciencia, obtener información que pudiera mejorar el medio rural asturiano. No había ánimo de lucro», respondió.