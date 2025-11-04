El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias. Mario Rojas

Calvo defiende los avances en infraestructuras y acusa a la oposición de «no estar en este mundo»

El consejero reconoce problemas de «colaboración» con el Gobierno central en el peaje del Huerna y en el desarrollo de infraestructuras ferroviarias, pero reivindica los progresos de los últimos años frente a las críticas de PP, Vox y Foro

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Martes, 4 de noviembre 2025, 14:09

Comenta

No todo va mal en materia de infraestructuras y si sus señorías no lo ven es que «no están en este mundo». Ésta fue la ... línea argumental del consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, durante la sesión de control al Gobierno celebrada este martes en la Junta General -interrumpida por una fuga de agua en el hemiciclo-, donde PP, Vox y Foro interpelaron al titular de Movilidad por los déficits en materia de infraestructuras, la «falta de colaboración» con el Gobierno central y la «nula eficacia» de la Alianza por las Infraestructuras.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La misteriosa herencia de 14 millones de euros que puede ir a parar a un oculista de Oviedo
  2. 2

    Claudia Montes: «Me dijeron que no me preocupara, que en Asturias se llevaban amañando contratos cuarenta años. Era un secreto a voces»
  3. 3 Susto en Gijón: herido un hombre tras un choque entre vehículos en El Llano
  4. 4 Asturias, en alerta naranja por fuertes vientos: estas son las recomendaciones para protegerse
  5. 5

    La antigua sede de Telefónica de Gijón albergará 18 lofts de lujo para alquilar a ejecutivos
  6. 6 El Principado sobre los correos de Claudia Montes: «Eran confusos» y «no llegaron al presidente»
  7. 7 ¿Cuánto cobrarán los propietarios que se adhieran a Alquilámoste? Así funcionará el programa de alquiler de vivienda del Principado
  8. 8

    El precio fijado por el Principado para la vivienda protegida frena su construcción
  9. 9 Diez detenidos por estafar 300.000 euros mediante la compraventa de mercancía: hay víctimas en Asturias
  10. 10 El Sporting, a la espera de la Oficina de Patentes y Marcas para validar el escudo de la tercera equipación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Calvo defiende los avances en infraestructuras y acusa a la oposición de «no estar en este mundo»

Calvo defiende los avances en infraestructuras y acusa a la oposición de «no estar en este mundo»