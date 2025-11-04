Calvo defiende los avances en infraestructuras y acusa a la oposición de «no estar en este mundo»

No todo va mal en materia de infraestructuras y si sus señorías no lo ven es que «no están en este mundo». Ésta fue la ... línea argumental del consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, durante la sesión de control al Gobierno celebrada este martes en la Junta General -interrumpida por una fuga de agua en el hemiciclo-, donde PP, Vox y Foro interpelaron al titular de Movilidad por los déficits en materia de infraestructuras, la «falta de colaboración» con el Gobierno central y la «nula eficacia» de la Alianza por las Infraestructuras.

Calvo reconoció que existen «déficits» y «desacuerdos» con el Ejecutivo central, pero abogó por mantener la colaboración con el Ministerio de Transportes. «La confrontación es el último recurso cuando no hay un acuerdo. Es mucho más importante acordar para poder avanzar. Y eso es lo que hemos hecho durante estos últimos seis años de una manera decisiva», defendió. El consejero subrayó los avances logrados en los últimos años, citando en varias ocasiones la apertura de la variante de Pajares, la llegada de la Alta Velocidad, la «histórica» conectividad aérea o el sistema de billete único. «Si no ven que estamos infinitamente mejor en nuestra conexión en infraestructuras con el exterior que hace seis años y en el mantenimiento de infraestructuras están muy equivocados», replicó al portavoz de Foro, Adrián Pumares, quien, con tono irónico, pidió explicaciones por el hecho de que aún no se haya convocado la Comisión Bilateral entre el Estado y el Principado anunciada por el presidente Adrián Barbón en 2022 como un «hito histórico».

Calvo calificó la pregunta de «trampantojo al hilo del desacuerdo con el Gobierno central« en relación con el peaje del Huerna e instó al diputado de Foro a apostar por la colaboración institucional, «como se viene haciendo en los últimos años con importantes avances». «¿La colaboración funciona en el marco del peaje del Huerna? No. ¿En el marco del desarrollo y la priorización de algunas infraestructuras viarias? Por supuesto que no. ¿En el marco del desarrollo del plan de cercanías? Sí. ¿En el marco del desarrollo del plan del corredor atlántico? Por supuesto», enumeró el consejero tratando de mostrar que existen nubes, pero también claros, en la relación con el Ministerio de Transportes.

El mismo argumento empleó Alejandro Calvo en su cara a cara con el diputado de Vox Gonzalo Centeno, quien puso en duda la eficacia de la Alianza por las Infraestructuras. «Una alianza se diseña para multiplicar el valor que cada parte puede aportar por separado. Déjense de estupideces. El problema es de presupuesto y competencias, y aquí sólo hay dos partes, el Estado y el Principado; el resto son protestantes que acompañan al santo», sostuvo Centeno, quien instó al Gobierno regional a «acampar a las puertas del ministerio o amenazar con retirar el voto de sus representantes en el Congreso». Calvo defendió la Alianza como una herramienta de «consenso» en la que se trabaja «con rigor» y volvió a dar cuenta de los logros alcanzados frente al «discurso vintage de Vox sobre el aislamiento de Asturias». «Si desde que se firmó la Alianza no ven avances es que o no utilizan el transporte público ni las infraestructuras o no están en este mundo», replicó.

El consejero también respondió a la diputada popular Cristina Vega, quien exigió la limpieza y desbroce «urgente» de los márgenes de la AS-15, la recuperación de las zonas de adelantamiento «eliminadas por falta de visibilidad» y un estudio técnico para «crear nuevos tramos de adelantamiento seguro que devuelvan la funcionalidad de la vía». Calvo aseguró que el Ejecutivo ha invertido más de 18 millones en esta carretera en los últimos cinco años y acusó a los populares de recurrir al «negacionismo de la seguridad vial».