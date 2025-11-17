«Cinco o diez inspecciones más no habrían permitido ver nada en la mina de Cerredo». Pablo Rodríguez, miembro de la Comisión de Seguridad ... Minera y de la comisión especial sobre el accidente de Cerredo en representación del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste de España, apeló esta mañana, en el marco de la comisión de investigación parlamentaria sobre el accidente minero de Cerredo, a la ética profesional y restó responsabilidad a la Administración autonómica en el siniestro que acabó con la vida de cinco mineros. Argumentó que «el delincuente tiene 200 días para delinquir» e incluso ironizó con que, si para evitarlo deben organizarse «200 inspecciones, dejaría de haber un director facultativo en una empresa, sino que el actuario sería el director facultativo de la empresa».

Rodríguez, director facultativo de Cementos Tudela Veguín, reconoció abiertamente que lo ocurrido en la mina de Degaña «no es lo normal, al menos en el sector minero que yo conozco», pero restó en todo momento responsabilidad al Gobierno regional sobre lo ocurrido. En primer lugar, en relación con la transmisión de los derechos mineros de la empresa Combayl tras el accidente de 2022 a Blue Solving, pese a pertenecer al mismo entramado empresarial, señaló que «si la documentación es correcta y todo lo que se tiene que presentar es correcto, creo que ningún funcionario podría negarse. Otra cosa es lo que éticamente podamos pensar todos». También negó que esta relación entre ambas empresas hubiera justificado un mayor control por parte de la administración autonómica. «Los controles van en función de la actuación que se está llevando. Y creo que un proyecto de achatarramiento no debería tener más que el de una explotación con 40 o 50 trabajadores», dijo.

Ante la insistencia de los diputados autonómicos añadió incluso que, por muchas inspecciones que se hubieran hecho en esta mina, «hubiera sido fácil encubrir» lo que realmente estaba sucediendo en el interior, salvo -matizó- si la Administración autonómica hubiera recibido alguna denuncia y, por lo tanto, hubiera actuado en base a indicios. «Como el correo volando por la Administración o los informes de los agentes de medio natural», espetó entonces el diputado de Foro, Adrián Pumares.

Pablo Rodríguez confirmó también, tal y como reconocieron otros integrantes de la comisión especial del accidente de Cerredo, que esta está «paralizada» a la espera de que se levante el secreto de sumario y que, por lo tanto, hasta el momento no se ha realizado ninguna investigación al respecto. La presidenta de la comisión de investigación parlamentaria y diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, quiso insistir en ello, recordando que la creación de la comisión especial llegó a ponerse como excusa por parte del Gobierno regional para negar la necesidad de crear la comisión en la Junta.