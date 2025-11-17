El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Accidente minero en Degaña

«Cinco o diez inspecciones más no habrían permitido ver nada en la mina de Cerredo»

Pablo Rodríguez, representante del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas en la Comisión de Seguridad Minera, apela a la ética profesional y resta responsabilidad a la Administración en el accidente en el que murieron cinco personas

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:27

Comenta

«Cinco o diez inspecciones más no habrían permitido ver nada en la mina de Cerredo». Pablo Rodríguez, miembro de la Comisión de Seguridad ... Minera y de la comisión especial sobre el accidente de Cerredo en representación del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste de España, apeló esta mañana, en el marco de la comisión de investigación parlamentaria sobre el accidente minero de Cerredo, a la ética profesional y restó responsabilidad a la Administración autonómica en el siniestro que acabó con la vida de cinco mineros. Argumentó que «el delincuente tiene 200 días para delinquir» e incluso ironizó con que, si para evitarlo deben organizarse «200 inspecciones, dejaría de haber un director facultativo en una empresa, sino que el actuario sería el director facultativo de la empresa».

