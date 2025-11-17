Un exalto cargo del Principado señala al Servicio de Minas como responsable último de lo que ocurría en Cerredo

Ana Moriyón Gijón Lunes, 17 de noviembre 2025, 16:06 Comenta Compartir

El interrogatorio por parte de los diputados a Gonzalo Martín Morales de Castilla, miembro de la Comisión de Seguridad Minera y exsecretario general técnico de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica entre 2021 y 2013, en el marco de la comisión parlamentaria de investigación sobre el accidente de la mina de Cerredo, fue hasta la fecha uno de los más duros. El compareciente finalizó reconociendo, tras ser cuestionado de forma insistente por la presidenta de la comisión, la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, que la responsabilidad última de saber lo que estaba ocurriendo en la mina era, «según el decreto de seguridad minera, la ley de planificación de riesgos laborales, etcétera, del Servicio de Minas del Principado de Asturias». Pero, hasta llegar a este punto, regateó muchas de las preguntas de su señorías y defendió la actuación de la administración autonómica desde el punto de vista técnico.

El ahora letrado del servicio jurídico del Principado de Asturias defendió la figura del Proyecto de Investigación Complementario, permiso bajo el que la empresa Blue Solving trabajaba en el interior de la mina de Cerredo cuando ocurrió el fatal accidente que acabó con la vida de cinco personas e hirió de gravedad a otras cuatro, ante las dudas que esta figura genera no sólo entre los diputados, sino también entre comparecientes previos. Tras ser acusado de ser el «autor intelectural» de esta figura, que no aparece expresamente en ningún reglamento jurídico, Martín comenzó argumentando que la ley de minas «no define lo que es una mina y eso no significa que no existan minas».

Explicó insistentemente que este término comenzó a utilizarse en los años 90 por una necesidad detectada en la explotación de Río Narcea que, en aquel momento, tenía un proyecto general de explotación y la concesionaria adquirió otras nuevas concesiones. «Se planteó hacer unas labores de investigación en esas nuevas concesiones que no estaban contempladas en el proyecto general de explotación. Y se decidió llamarlo Proyecto de Investigación Complementario» en base, dijo, al artículo 83.2 del reglamento, aunque no sea un término que recoja expresamente. Desde entonces, añadió, se viene utilizando de forma habitual «como término constitudinario», que él mismo explicó que significa «por costumbre».

«En definitiva, que como en el artículo 83.2 hay un adjetivo «complementario» que acompaña a un sustantivo, «investigación», y porque se hace costumbre, se termina incorporando al ámbito de la minería en Asturias la figura de Proyecto de Investigación Complementaria en el marco de las concesiones. ¿Entendí bien?», trató de aclarar la presidenta de la comisión. «Sí», zanjó el letrado tras horas tratando de justificar el uso de esta figura para, a continuación, enumerar una serie de cargos técnicos y miembros de la empresa que habrían participado en esta decisión, entre los que estaba él mismo, y finalizar diciendo: «Seguramente en alguna reunión, hablando entre todos, decidimos presentar el proyecto como Proyecto de Investigación Complementario. Si me lo quieren achacar a mí, pues achácamelo, pero tampoco es nada del otro mundo», respondió visiblemente ofendido.