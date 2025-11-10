Francois Vaillancourt: «La asimetría entre regiones crea injusticias y envidia»

Soraya Pérez Oviedo Lunes, 10 de noviembre 2025, 17:59 Comenta Compartir

Francois Vaillancourt, profesor emérito de Economía en la Universidad de Montreal (Canadá), impartió este lunes en la Junta General del Principado la conferencia sobre 'Cuestiones relevantes en federalismo fiscal: Canadá-España'. El acto estuvo presentado por el catedrático Javier Suárez Pandiello, doctor en Economía por la Universidad de Oviedo y contó con la asistencia de la vicepresidenta primera de la Junta, Celia Fernández, además de varios diputados.

Según el profesor de la Universidad de Montreal para establecer un modelo de financiación, primero hay que tomar en cuenta las distintas necesidades demográficas, geográficas, históricas y económicas de cada región. «No se puede diseñar un mecanismo o un modelo fiscal sin tomar en cuenta las particularidades de cada región, pues no todas las regiones cuentan con los mismos ingresos, pero tampoco con las mismas necesidades de gasto», comentó Vaillancourt.

En el caso de España, Vaillancourt asegura que el modelo de financiación territorial dependerá en gran parte del grado de solidaridad interregional existente en un país, ya que algunos tienen tradiciones más igualitarias aunque todas las áreas de un Estado deben contribuir a la financiación de las necesidades sociales. «El caso de España, con la existencia de comunidades forales, es un caso singular; solo un país como Zanzíbar tiene un modelo similar. Pero actualmente no hay motivo, en términos históricos, para que haya comunidades autónomas que no contribuyan en función de sus ingresos a la solidaridad nacional. Habrá que diseñar un sistema, a lo mejor toca revisar y renovar la Constitución», expresó.

Además, Vaillancourt disertó sobre las asimetrías y el sistema de transferencias de España y Canadá, considerando que «el diseño de las transferencias es lo más difícil del federalismo» y aseguró que «siempre me ha gustado más el sistema español que el canadiense, porque me parece que toma más en cuenta las necesidades de la población», aseguró.

Añadió que «España está entre uno de los mejores ejemplos de proporción entre regiones grandes y pequeñas» y se refirió al caso de Quebec, su localidad natal, que «es ejemplo de asimetría en Canadá pero no está marcado en la Constitución». En este sentido, explicó que «tiene un espacio fiscal adicional y renuncia al equivalente de las transferencias federales. Como tiene su propio IRPF, tiene una presión fiscal mayor, con más progresividad fiscal que el sistema federal, y tiene una definición más amplia de ingresos que el Gobierno central».

«La asimetría crea injusticias y envidia»

Para el profesor canadiense, «la asimetría crea injusticias y envidia». Al tiempo que constató que «la implementación del cupo foral en España no tiene en cuenta la solidaridad en el sistema de cupos, porque, según él, el problema es «cómo se calcula el cupo. El sistema foral en sí no es el problema, no tiene nada de malo en términos históricos, pero una vez se introduce la noción específica de contribución solidaria entre las distintas comunidades autónomas, ahí es cuando surge el problema», destacó.

En comparación con Canadá, el profesor asegura que en su país «no se percibe la inequidad», aunque apreció aspectos del sistema de financiación español que superan al modelo canadiense porque, entre otras cuestiones, toma en cuenta el factor de la población envejecida.

En su reflexión sobre la deuda y el déficit, el profesor canadiense ve «un poco raro» dar derecho a endeudarse más como parte de un acuerdo para financiar las comunidades autónomas. «No te vamos a dar más dinero pero te dejamos que te endeudes, que pidas más, me parece un poco raro, no me parece el planteamiento ideal», remarcó.

Asegura que le «intriga» la oferta del Gobierno español en el que se asume parte de la deuda de la comunidad autónoma, «esa oferta de condonación, ya sé que Asturias ha dicho que estaría de acuerdo, pero es un poco extraño ver a esas comunidades rechazando dinero», subrayó.

Por último, afirmó que «no se puede hacer una reforma para deshacernos del sistema foral en España y Canadá, si el cupo se hace bien». Para este experto en materia fiscal, lo lógico sería «hacer un planteamiento foral para todas las comunidades autónomas. Es una manera de solucionarlo», zanjó.

Temas

Junta general del Principado de Asturias