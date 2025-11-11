La Junta General recibe una delegación de la Asamblea Regional del Norte y Oeste de Irlanda Se trata de concejales de las entidades de las entidades locales de ocho provincias irlandesas que visitan Asturias para conocer la gestión que desde la región se hace de los fondos europeos

Miembros de la delegación de la Asamblea Regional del Norte y Oeste y de Irlanda, en uno de los salones de la Junta General, donde fueron recibidos por su vicepresidenta primera, Celia Fernández, y el Letrado Mayor, Marco Fernández.

E. C. Gijón Martes, 11 de noviembre 2025, 19:14

Una delegación compuesta por 15 representantes de la Asamblea Regional del Norte y Oeste de Irlanda visita estos días Asturias para conocer la gestión territorial de los fondos europeos, un modelo «reconocido por su eficacia a nivel comunitario». Una de las visitas que han realizado ha sido a la Junta General, donde este martes fueron recibidos por la vicepresidenta primera del Parlamento asturiano, Celia Fernández, y por el Letrado Mayor, Marco Fernández. Los miembros de la delegación irlandesa pudieron conocer la historia del edificio que acoge el Parlamento autonómico, así como sus fondos artísticos y el hemiciclo.

Según ha informado el Principado en nota de prensa, el grupo está formado por concejales de las entidades locales de ocho provincias irlandesas (Cavan, Donegal, Monaghan, Leitrim, Sligo, Roscommon, Mayo y Galway) así como por autoridades de la ciudad de Galway. Todos ellos se prepara para asumir la gestión de 217 millones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), cofinanciados por el gobierno de Irlanda y la Unión Europea.

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, fue quien dio la bienvenida en la mañana de este martes a la delegación, que posteriormente participó en la jornada 'Asturias, tierra de oportunidades', en la que intervenieron la directora general de Asuntos Europeos, Raquel García, y el asesor de la Presidencia Vicente Hoyos. En el encuentro se han abordado asuntos como la gestión de los fondos comunitarios y la organización administrativa en Asturias, entre otros.

Además de la visita a la Junta General, la agenda de la delegación también incluye visitas al Museo de Bellas Artes de Asturias y a dos proyectos financiados con fondos del programa Leader, el Espacio de Cowtainers Coworking (Ribera de Arriba) y el obrador de Confitería y Heladería Diego Verdú (Morcín).