La 'Ley Simplifica' llegará al Pleno la próxima semana

El Proyecto de Ley del Principado de Asturias sobre Régimen Jurídico de la Administración y de Medidas legales sectoriales de simplificación administrativa, más conocido como ... la 'ley Simplifica', llegará la próxima semana al Pleno donde, salvo sorpresa mayúscula, será aprobado por la mayoría de izquierdas que suman las fuerzas que sostienen el Gobierno regional -PSOE e IU-Convocatoria por Asturies- y la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé. Tras decaer la enmienda a la totalidad presentada por el PP, y que contó con el apoyo de Foro y Vox, el dictamen continuó la tramitación parlamentaria con el análisis y debate de las enmiendas parciales y este martes la ponencia acordó elevar el dictamen al Pleno de la próxima semana. Lo hizo con el apoyo de PSOE, IU-Convocatoria por Asturias y la diputada Covadonga Tomé, y el voto en contra de PP, Foro y Vox. Los populares, pese a haber visto recogidas varias de sus enmiendas parciales en el dictamen final, entienden que la propuesta legislativa no resuelve los graves problemas burocráticos a los que se enfrentan los ciudadanos y las empresas asturianas y por lo tanto, entienden, la ley "se ha quedado completamente coja".

El texto introduce modificaciones en la legislación vigente con el objeto de reducir carga burocrática y acortar plazos de respuesta. Así, permitirá, por ejemplo, que las ayudas públicas puedan solicitarse y concederse durante todo el año, para que lleguen de forma más rápida a las personas destinatarias, permitiendo que cada persona pida la ayuda cuando surja la necesidad y a la Administración responder con agilidad a las solicitudes. Además, con esta reforma legislativa algunas pequeñas obras en márgenes de carretera o las talas forestales podrán realizarse sin esperar a la concesión de un permiso, mediante una declaración responsable.

También se refuerza el principio de «una única vez», de forma que las personas no tendrán que presentar la misma documentación en varias ocasiones, aunque el trámite pase por diferentes consejerías. Además, con la plataforma MiPrincipado, tanto la ciudadanía como las empresas tendrán carpetas únicas en las que podrán administrar sus datos, consultar el estado de sus gestiones, cambiar su cuenta bancaria o acreditar una nueva situación personal.

La Ley Simplifica permitirá además avanzar en la automatización de trámites y en el uso de la inteligencia artificial, pero siempre con supervisión humana y mecanismos para asegurar la transparencia y el buen uso de estas herramientas. Se regula también la figura de los agentes habilitados -profesionales como gestores o trabajadores sociales- que podrán realizar trámites en nombre de otras personas, una medida que desde el Gobierno regional se considera especialmente importante para las zonas rurales o los colectivos con menos habilidades digitales. Asimismo, al igual que sucede con las multas de tráfico, quienes reconozcan un error y paguen de modo voluntario podrán ver reducida una sanción hasta en un 50%. De esta forma, se espera agilizar los procesos y evitar batallas administrativas.

Este cambio forma parte de una amplia batería de iniciativas legislativas iniciada ya la legislatura pasada para agilizar el funcionamiento de la Administración, y que incluye la Ley de Medidas Administrativas Urgentes (2021), la modificación de la Ley de Patrimonio Cultural (2021), la Ley de Calidad Ambiental (2023) y la Ley de Empleo Público (2023). Ya en este mandato ha salido adelante la Ley de Proyectos de Interés Estratégico Regional (2024) para agilizar inversiones.