El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Instalaciones de la Consejería de Hacienda. Mario Rojas

La 'Ley Simplifica' llegará al Pleno la próxima semana

La ponencia acordó este martes elevar el dictamen al Pleno, donde la norma para agilizar trámites y reducir burocracia impulsada por el Gobierno regional saldrá adelante previsiblemente con el apoyo de Covadonga Tomé

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Martes, 11 de noviembre 2025, 17:19

Comenta

El Proyecto de Ley del Principado de Asturias sobre Régimen Jurídico de la Administración y de Medidas legales sectoriales de simplificación administrativa, más conocido como ... la 'ley Simplifica', llegará la próxima semana al Pleno donde, salvo sorpresa mayúscula, será aprobado por la mayoría de izquierdas que suman las fuerzas que sostienen el Gobierno regional -PSOE e IU-Convocatoria por Asturies- y la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé. Tras decaer la enmienda a la totalidad presentada por el PP, y que contó con el apoyo de Foro y Vox, el dictamen continuó la tramitación parlamentaria con el análisis y debate de las enmiendas parciales y este martes la ponencia acordó elevar el dictamen al Pleno de la próxima semana. Lo hizo con el apoyo de PSOE, IU-Convocatoria por Asturias y la diputada Covadonga Tomé, y el voto en contra de PP, Foro y Vox. Los populares, pese a haber visto recogidas varias de sus enmiendas parciales en el dictamen final, entienden que la propuesta legislativa no resuelve los graves problemas burocráticos a los que se enfrentan los ciudadanos y las empresas asturianas y por lo tanto, entienden, la ley "se ha quedado completamente coja".

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los narcos de Gijón tiroteados en Toledo habían viajado para cometer un secuestro
  2. 2 Adriana Lastra suspende su agenda por cuestiones médicas
  3. 3

    Al menos tres detenidos en Gijón relacionados con el narco fallecido en Toledo
  4. 4 Los vecinos de El Natahoyo intensifican su protesta contra el traslado del Albergue Covadonga: «Que lo lleven a Somió»
  5. 5 Consternación por la pérdida de Pelayo Roces, empresario «comprometido con Asturias»
  6. 6 Pelea a botellazos y con sillas por los aires: detienen a tres radicales del Sporting en Gijón y a 13 del Racing en Santander
  7. 7 Identifican el cadáver de una joven de 24 años a la que apuñalaron y enterraron en cal viva en Langreo en 1991
  8. 8 El Sporting de Gijón ya mira al mercado de invierno
  9. 9 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera
  10. 10 34 años sin poner rostro a un crimen: las claves de una investigación que permitió identificar a una joven avilesina asesinada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La 'Ley Simplifica' llegará al Pleno la próxima semana

La &#039;Ley Simplifica&#039; llegará al Pleno la próxima semana