El pleno más inclusivo en la Junta General del Principado El Parlamento asturiano celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con una exposición y un pleno en el que miembros de la fundación Fasad defendieron su derecho a tener voz

Los participantes en el pleno inclusivo, con el presidente de la Junta General y el resto de componentes de la Mesa de la Cámara y la consejera de Derechos Sociales en primera fila.

La Junta General del Principado se suma a los actos del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra cada 3 de diciembre. Este martes, el salón Europa del Parlamento asturiano acogió la inauguración de la exposición de arte inclusivo '¿Te acuerdas de esta?', organizada por la Fundación Asturiana de Atención y Protección a Personas con Discapacidades y/o Dependencias (Fasad). Durante sus intervenciones, el presidente de la Junta General, Juan Cofiño, invitó a «reflexionar sobre los desafíos a los que se enfrentan, promover la inclusión y abogar por un futuro para ellos accesible y equitativo».

«En la Junta General -remarcó Cofiño- queremos, con esta muestra, convertir el Parlamento asturiano en un lugar de encuentro, de dignidad y de memoria compartida; queremos, en fin, sensibilizar a la comunidad parlamentaria y, también, al público en general», puesto que la exposición coincidirá con las jornadas de puertas abiertas de este mes de diciembre, sobre la diversidad y la igualdad de oportunidades y «visibilizar la importancia del arte como herramienta de inclusión».

Gonzalo González Espina, gerente de la Fundación Fasad, explicó que con la muestra que ha quedado instalada en la Junta «no solo proponíamos una actividad artística, sino que estábamos abriendo una puerta personal de cada uno».

Con los cuadros que se exponen en el Parlamento asturiano, «ofrecemos identidad, memoria y proceso creativo», añadió. Además, el proyecto demuestra que las actividades socioeducativas se pueden alinear con la diversidad y la participación y «se demuestra también que el arte no es un adorno sino una vía para acompañar mejor a las personas».

Una invitación a mirar

Por su parte, el decano de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad de Oviedo, Celestino Rodríguez, expresó su «orgullo por participar en una exposición que nos aporta a los demás para entender mejor la discapacidad». Igualmente se felicitó por la participación «de nuestros alumnos con discapacidad en esta que es la casa de la democracia». «Un acto como este nos aporta sensibilidad y alegría para tratar de ser cada vez un poco más inclusivos».

La inauguración de la exposición contó con la presencia de la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, quien destacó la importancia de la celebración de un acto que «nos llena de emociones y de memoria. Es, más que una muestra, es una invitación a mirar».

«Este proceso creativo es colectivo y participativo», dijo la consejera, que ha reivindicado el trabajo de su departamento en la Agenda Asturiana de Atención a las Personas con Discapacidad y la Estrategia de Accesibilidad Universal, «que visibilizan que tenemos un fuerte compromiso con la discapacidad y demuestran que es un modelo de promoción y de garantía de derechos».

Tras los discursos ha habido un recorrido por la exposición, ubicada en el salón Europa, que consta de 17 obras que reinterpretan canciones populares de la infancia.

Pleno inclusivo

A continuación, en el Hemiciclo del Parlamento asturiano se ha celebrado un pleno inclusivo, con el título 'Pido la palabra', en el que participaron 27 representantes de los centros Fasad y 4 alumnos y alumnas con discapacidad intelectual, del desarrollo y/o del espectro autista, entre 18 y 30 años, de un título propio de la Universidad de Oviedo denominado 'Fuerza en la Diversidad: Apoyo a la dinamización social y cultural'. Todos ellos ejercieron de diputados y diputadas por un día.

«Con este pleno, la Junta General del Principado de Asturias da un paso más en la búsqueda de la igualdad y la no discriminación, promueve la inclusión y reconoce que la discapacidad es un concepto social y evolutivo que requiere adaptar el entorno, y no centrarse únicamente en la persona, permitiéndole tener control sobre su propia vida», dijo Cofiño.

La sesión plenaria se dividió en tres bloques temáticos, sobre los que debatieron los participantes: nuestros derechos y cómo podemos hacer que se cumplan; tener voz: cómo expresamos nuestras ideas y sentimientos; el arte y la expresión: cómo nos gusta mostrar lo que sentimos.