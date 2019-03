La Junta se suma a la huelga del 8-M con bronca entre izquierda y derecha PSOE, Podemos e IU aprueban la suspensión del pleno del viernes para respaldar la lucha feminista y PP, Foro y Ciudadanos critican una «imposición» A. SUÁREZ OVIEDO. Martes, 5 marzo 2019, 03:56

No habrá sesión plenaria el viernes y la Junta General se suma así a la huelga feminista del 8-M, decisión que se adoptó ayer en un clima de fuerte división entre la izquierda y la derecha. La habitual reunión de portavoces de los lunes se saldó con el respaldo de PSOE, Podemos e IU a la cancelación del debate parlamentario, sumando mayoría suficiente y defendiendo la necesidad de mostrar solidaridad con una «reivindicación legítima». A esa propuesta se opusieron PP, Foro y Ciudadanos, que ven «una imposición» y un «intento de patrimonialización» del discurso en defensa de la mujer en el proceder de los adversarios políticos.

Pero las mayorías son las que son y la derecha no pudo ir más allá del pataleo porque la izquierda sumó mayoría para cancelar la sesión del viernes y constreñir el pleno, centrado en el control al Gobierno, a la matinal del jueves. «Nos solidarizamos con una reivindicación legítima, teniendo en cuenta además el mensaje involucionista de la derecha», anotó el portavoz del PSOE, Marcelino Marcos, que hizo bandera de planteamientos como la lucha contra la desigualdad o contra la violencia de género. «Es simbólico, pero debemos sumarnos», dijo.

Reflexiones que fueron compartidas tanto desde las filas de Podemos como desde IU. Con un 50% de la población que sufre discriminación salarial o laboral, razonó Lorena Gil, portavoz del partido morado, la movilización del 8-M es este año «si cabe más necesaria que nunca». En cuanto a la coalición, Concha Masa defendió la importancia de dar «visibilidad» al discurso feminista y en ese contexto enmarcó el parón de la actividad parlamentaria en la jornada del viernes.

La alianza de la izquierda para suspender el pleno no gustó en las filas de la derecha, que de forma mayoritaria coincidió en el argumento de que los parlamentarios no se rigen por el estatuto de los trabajadores y que, por tanto, no está contemplado el derecho de huelga. «No es algo que se pueda imponer de forma obligatoria», apostilló la presidenta del PP, Mercedes Fernández, que lamenta que se vayan a «desatender» las tareas parlamentarias en un momento en que hay muchos asuntos pendientes. «Aquí hay quien busca patrimonializar este debate con fines electoralistas», objetó desde Foro Pedro Leal. Nicanor García, de Ciudadanos, consideró que para contribuir a la igualdad efectiva la clave está en «legislar» desde las instituciones en lugar de paralizar la actividad de las mismas.

Habrá que ver si la discrepancia se queda solo en las formas o se llega también al fondo porque la intención es llevar al pleno del jueves una declaración institucional que, para prosperar, necesita de una unanimidad que en estos tiempos políticamente convulsos no suele abundar en la Junta General.