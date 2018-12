«La Justicia no se aplica como debería», critican los sindicatos Un momento de la protesta ayer, en Oviedo. / ÁLEX PIÑA E. C. OVIEDO. Jueves, 27 diciembre 2018, 03:41

Los sindicatos CC OO y UGT se concentraron ayer ante la sede del Juzgado de Violencia sobre la Mujer en Oviedo bajo el lema 'Tolerancia Cero contra las Violencias Machistas'. Lo hicieron en señal de duelo con las 975 mujeres que, desde enero de 2003, fueron asesinadas por sus parejas o ex en España.

La responsable de Igualdad de CC OO en Asturias, Ana María Rodríguez, destacó que «la Justicia no se está aplicando como se debe aplicar», a la vez que reclamó «una Justicia con perspectiva de género, en la que la mujer no sea victimizada y no tenga miedo a denunciar». Según las últimas estadísticas, la media de tiempo que transcurre desde que una mujer sufre maltrato y lo denuncia son cinco años.

Ambos sindicatos consideran «urgente» implantar las unidades de valoración forense integral con personal especializado, ya que «de sus informes puede depender la adopción de medidas de protección». También reclaman la aplicación de la agravante de género para endurecer las penas.