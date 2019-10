Piden un total de cuatro años de cárcel para constructor y su hijo por administración desleal Ambos están acusados de realizar una serie de operaciones sin justificación mercantil en una constructora acabó declarada en concurso de acreedores EFE Martes, 8 octubre 2019, 17:20

El administrador de una empresa constructora y su hijo afrontan penas de hasta dos años y medio de prisión acusados de un delito de administración desleal por la realización de una serie de operaciones sin justificación mercantil que provocó la salida de capital de la sociedad en su propio beneficio y el de terceras personas.

El acusado, A. C. F., era administrador solidario de la mercantil Constructora Principado (COPSA), entre los años 2010 y 2014, así como el representante en la empresa de Promociones y Construcciones FYC S. L., del que a su vez era administrador único y accionista.

La Fiscalía sostiene que, aprovechando su condición de administrador solidario, en perjuicio de COPSA, realizó operaciones sin justificación mercantil y, en presunta connivencia con su hijo, C. L. C. C., decidió que varias obras y servicios que iba a realizar en un bar fuesen abonados por la mercantil. Estas obras consistían en trabajos de insonorización, ferretería, instalación eléctrica, pintura y decoración.

La acusación mantiene que el hijo, como administrador único de la mercantil MWO Astur S. L., encargó estos trabajos a su empresa y giró los pagos de los meses de abril a noviembre de 2010 a COPSA, con la que no tenía relación alguna. Su padre, pese a conocer que nunca se iba a reclamar su abono a la empresa de su hijo, ordenó los pagos que ascendían a 10.133 euros y esta acabó disuelta.

Además, A. C. F., el 8 de abril de 2014, ordenó la venta de un vehículo BMW propiedad de COPSA por importe de 3.800 euros más IVA a la mercantil FYC, pese a conocer que su tasación pericial ascendía a 12.678 euros, según detalla el Ministerio Público.

De este modo, según el relato fiscal, el acusado A.C.F. generó una salida de activos de COPSA de forma «injustificada» al menos por importe de 8.878 euros de la diferencia entre el valor venal y el de ventas, sin incluir el IVA. La empresa COPSA finalmente fue declarada en concurso de acreedores.

La Fiscalía acusa al padre de un delito de administración desleal en concepto de autor, mientras que al hijo le imputa el delito en calidad de cooperador necesario. La acusación pide para A. C. F. una pena de dos años y medio de prisión por sendos delitos de administración desleal y para C. L. C. C. una pena de un año y medio de prisión al atribuirle solo un delito como cooperador necesario. La Fiscalía solicita que ambos acusados indemnicen de forma conjunta a COPSA en 10.133 euros por el dinero ilícitamente desviado. El juicio se celebrará a partir de las 10:30 horas de este miércoles, miércoles, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial con sede en Oviedo.