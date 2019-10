Juzgan a un constructor y su hijo por gestión desleal Miércoles, 9 octubre 2019, 03:13

El administrador de la empresa Constructora Principado (Copsa), A. C. F., y y su hijo afrontan una pena de dos años y medio de prisión acusados de un delito de administración desleal por la realización de una serie de operaciones sin justificación mercatil, lo que provocó la salida de capital de la sociedad en su propio beneficio y el de terceras personas. El juicio se celebra hoy. La Fiscalía sostiene que hizo operaciones sin justificación mercantil y, en presunta connivencia con su hijo, C. L. C. C.