Kilómetro cero: el sabor asturiano más cerca de ti Supermercados masymas acerca a tu mesa los productos locales con frescura, calidad y compromiso sostenible

Cada vez más asturianos buscan llenar su cesta con alimentos que aportan frescura, calidad y confianza. Supermercados masymas convierte esa aspiración en costumbre diaria gracias a su apuesta por el kilómetro cero: alimentos elaborados a menos de 100 kilómetros de sus establecimientos.

Elegir producto local no solo llena los estantes de masymas de frutas, hortalizas, quesos artesanos, huevos ecológicos y embutidos de la región. Además, este modelo multiplica los beneficios en cada eslabón de la cadena. El consumidor disfruta de alimentos en su mejor momento de consumo: más sabor, más nutrientes y un origen transparente. Los productores, por su parte, encuentran una vía directa para ofrecer lo mejor de sus cosechas y ganado. El entorno también sale ganando: menos kilómetros y menos embalajes implican menos emisiones y residuos.

Comprometidos con el entorno

La filosofía de masymas no surgió de un día para otro. Sus raíces están en los primeros recorridos del fundador por los pueblos asturianos, buscando lo mejor de la tierra para acercarlo al consumidor. De esa tradición surgen hoy nuevos objetivos: superar las 1.000 referencias de proximidad en sus tiendas. Actualmente ya ofrecen más de 870 productos asturianos y el número crece con cada temporada y productor incorporado.

El contexto social y ambiental da aún más valor a esta iniciativa. En una sociedad cada vez más preocupada por la salud y la sostenibilidad, elegir lo cercano es una manera tangible de vivir estos valores. Además, la Comisión Europea avala este modelo para robustecer las cadenas cortas y transformar el futuro de la alimentación.

«Todos ganamos cuando apostamos por lo que tenemos cerca», resumen en masymas. La frescura y el sabor llegan a la mesa. Los agricultores y ganaderos mantienen viva la tradición y la economía asturiana. Y el planeta respira, porque reducimos la huella ecológica de lo que consumimos.

Así, el kilómetro cero deja de ser solo una tendencia para convertirse en un compromiso: une al consumidor con su tierra y a cada productor con su comunidad, para que lo que está cerca sepa mucho mejor.