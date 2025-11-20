«Fijar población no es un concepto, es nuestra razón de ser» «A nuestro compromiso social se suma el ambiental con la reducción de plásticos, energía solar y depuración de aguas, así como la sostenibilidad económica con una gama de productos moderna»

Generar empleo y fijar población. Esos son dos de los principales objetivos que siempre ha tenido la empresa asturiana Industrias Lácteas Monteverde – Queso Tres Oscos. A ese importante reto se suman otros como ser sostenibles en materia medioambiental y también económicamente. Así lo explica el Consejero Delegado de la compañía, Enrique López, para quien la sostenibilidad «no es una moda ni un añadido, es el motivo por el que la empresa nació».

–¿Cómo se ha integrado en su hacer la sostenibilidad?

En nuestro caso, la sostenibilidad no es una moda ni un añadido: es el motivo por el que la empresa nació. En 1970 se creó Tres Oscos para generar empleo y fijar población en el occidente asturiano, y ese propósito sigue guiando cada decisión que tomamos. A ese compromiso social se suma el ambiental –reducción de plásticos, energía solar, depuración de aguas– y la sostenibilidad económica, con una gama de productos moderna y adaptada al consumidor actual.

–¿Qué impacto tiene en una zona rural que una empresa apueste por fijar población?

En una zona como la nuestra, cada empleo cuenta. Más de 50 familias dependen directamente de la quesería, además de ganaderías de proximidad. Mantener actividad industrial aquí significa mantener vida, servicios y oportunidades en un entorno que, de otro modo, perdería habitantes. Para nosotros, fijar población no es un concepto: es nuestra razón de ser.

–El pilar principal es la responsabilidad social, ¿cómo se materializa?

Se materializa en empleo estable, en la colaboración continua con ganaderías locales y en iniciativas como 'Raíces con Futuro'. También en algo fundamental: seguimos produciendo en Grandas de Salime, aunque no siempre sea lo más sencillo. Lo hacemos porque es donde más valor generamos para la comunidad.

–¿En qué consiste el proyecto 'Raíces con futuro'?

Es un proyecto que desarrollamos con la Fundación Caja Rural de Asturias y que busca solucionar la falta de vivienda en la comarca. Creamos vivienda asequible para que jóvenes y familias puedan quedarse a vivir y trabajar aquí. Queremos seguir generando empleo, pero también garantizar que haya condiciones para que la gente pueda quedarse. Es una forma concreta de reforzar el territorio.

–¿Cómo han logrado ser sostenibles en un sector tan exigente como la alimentación?

Con hechos y constancia. Hemos eliminado el film separador de las lonchas, reduciendo más de 5 toneladas de plástico al año; usamos un mínimo del 85% de material reciclado en envases; contamos con depuradora propia y autoconsumo solar. Al mismo tiempo, mantenemos una gama amplia —del tierno tradicional a opciones light, sin lactosa, de cabra o nuestro queso viejo de tres leches premiado— que asegura la viabilidad de la empresa sin renunciar a la calidad.

–¿La circularidad en el sector lácteo es un reto asumible?

Sí, si se apuesta por la innovación. Un ejemplo es QUESENPHAS, un proyecto que acabamos de completar junto al LILA, la Universidad de Oviedo y otros organismos. Su objetivo es crear biopolímeros microbianos a partir de subproductos lácteos para sustituir plásticos petroquímicos por materiales de origen orgánico. Es una línea de trabajo que abre la puerta a una verdadera circularidad en el sector.

–¿Qué proyectos tienen en sostenibilidad ambiental y qué planes manejan para impactar en el entorno en el futuro?

En materia ambiental estamos trabajando en dos direcciones: mejorar lo que ya hacemos y abrir nuevas líneas que refuercen nuestra sostenibilidad a largo plazo. Por un lado, seguimos avanzando en aspectos clave como el incremento del reciclado en los envases, la reducción del plástico convencional, el autoconsumo energético con fotovoltaica y la optimización del agua y los procesos gracias a la depuradora propia. Son mejoras constantes que forman parte de nuestra forma de trabajar. Pero, además, tenemos sobre la mesa varios proyectos de futuro. Estamos estudiando sistemas de limpieza más eficientes, como tecnologías basadas en ultrasonidos, que pueden reducir de manera notable el consumo de agua y energía en la fábrica.

También estamos valorando nuevas soluciones que unan ganadería, territorio y tecnología, desde modelos de manejo que favorezcan la regeneración del suelo o la captación de CO₂ hasta iniciativas que incorporan robótica y digitalización para mejorar la eficiencia y sostenibilidad del día a día. Nuestra idea es clara: seguir buscando oportunidades de mejora de forma continua, incorporar tecnologías que realmente aporten valor y mantener siempre la calidad por encima de todo. Queremos que Tres Oscos siga siendo una empresa que elabora queso con alma, pero también un actor que contribuye a que esta parte del occidente asturiano tenga futuro.

