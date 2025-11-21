Langreo muestra su apoyo «firme e incondicional» a la Brigada de Salvamento Minero: «No permitiremos que la desmantelen»

Los integrantes de la Brigada Central de Salvamento Minero, que acaban de dimitir después de acumular más de 9.000 horas extras impagadas, han ... recibido hoy el apoyo «firme e incondicional» de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Langreo.

Los concejales han hecho este pronunciamiento público después de que 19 de los 21 miembros de esta Brigada con epicentro en el Pozu Fondón hayan presentado la renuncia a sus puestos alertando de una situación límite que pone en riesgo la continuidad de este cuerpo especial de emergencias.

«La Brigada es un patrimonio irrenunciable de las Cuencas mineras y de toda Asturias. Un símbolo de profesionalidad, entrega y sacrificio que, durante más de un siglo, ha protegido vidas dentro y fuera de nuestras fronteras», han señalado a través de un comunicado.

Además, la Corporación considera que la situación que están viviendo es «inadmisible» y recuerda que los miembros de la Brigada llevan años doblando turnos y acumulando miles de horas extra para que la sede del Fondón jamás quede vacía y que «siempre haya alguien al otro lado del teléfono», listo para entrar en acción en caso de emergencia.

Según señalan en el comunicado, la ruptura «unilateral» por parte de Hunosa el pasado mes de agosto de los acuerdos que regulaban la compensación de horas extraordinarias, que suman más de 9.000, unida a la falta de personal y a la ausencia total de relevo generacional, ha llevado a la Brigada a una «situación límite».

Así, instan a todas las fuerzas políticas e instituciones que en su día reconocieron públicamente a la Brigada -además, de a toda la sociedad asturiana- a respaldar sus reivindicaciones y a defender la continuidad de un cuerpo «único, imprescindible y profundamente arraigado en la historia y la identidad de las Cuencas».

«No permitiremos que la Brigada de Salvamento Minero del Pozu Fondón se desmantele por falta de voluntad o por decisiones injustificables», concluyen desde el Ayuntamiento de Langreo mientras Hunosa asegura que busca una solución para garantizar su continuidad.

«Es un cuerpo de élite, único en España, con prestigio dentro y fuera del país»

Pero también en la Cámara Alta han movido ficha. Allí, el senador del PP por Asturias José Manuel Rodríguez 'Lito' ha reclamado este viernes una intervención «rápida y decidida» para garantizar la continuidad y el futuro de la Brigada Salvamento Minero.

Rodríguez destacó que la Brigada es «un cuerpo de élite, único en España, especialista en rescates y emergencias, con un prestigio consolidado dentro y fuera del país», y recordó que ha intervenido históricamente en los sucesos más complejos y en catástrofes donde solo ellos pueden actuar. «La Brigada forma parte del alma de nuestras Cuencas. Su profesionalidad y su historia son un orgullo para Asturias. No podemos permitir que este servicio emblemático quede en el aire».

El senador popular insiste en que es imprescindible dotar a la Brigada de los recursos humanos, técnicos y formativos necesarios para mantener la plena operatividad de un servicio que es referencia nacional. «Si de verdad se quiere apostar por este servicio único en España, hay que darle medios, estabilidad, y una planificación acorde a las necesidades actuales y futuras», subraya.

El mierense defendió, asimismo, que los debates sobre la creación de un futuro Centro Nacional de Emergencias «exigen una Brigada fuerte, estable y respaldada desde las instituciones», y lanzó un mensaje muy claro al Ejecutivo autonómico y a su presidente: «El Gobierno regional no puede limitarse a mirar desde la barrera. Si de verdad presume de defender a las Cuencas mineras, es hora de que Barbón se moje y reclame al Gobierno de España un compromiso firme con la Brigada».

El senador del PP ha apelado también a la responsabilidad de todos los agentes implicados (Hunosa, SEPI, sindicatos mineros y trabajadores) para encontrar una salida al conflicto, puesto que, a su juicio, «el objetivo debe ser claro y pasa por dar continuidad y sustanciar el fortalecimiento. No hablamos solo de un servicio técnico; hablamos de un símbolo de valentía, de prestigio y de identidad para Asturias».

Rodríguez ha anunciado, además, que el PP ha registrado en el Congreso una serie de preguntas para exigir explicaciones y responsabilidades sobre la situación creada y los planes del Gobierno respecto a la Brigada.

«La situación de la minería en Asturias está en jaque»

Y mientras, en el Parlamento regional, la portavoz de Vox, Carolina López, también reclamaba una intervención urgente del Gobierno y de la dirección de Hunosa «ante la grave situación» de la Brigada.

López advierte de la «enorme gravedad» que supone que una unidad con más de un siglo de historia, referente nacional e internacional en rescates y emergencias, «se encuentre al borde de la desaparición» y señala que el problema «no puede despacharse con gestos simbólicos ni declaraciones públicas, sino que exige soluciones reales»: «Basta de palabras bonitas y de alabanzas vacías al trabajo de la Brigada. Aquí lo importante es solucionar cuanto antes el problema laboral que tienen los brigadistas».

Para la responsable de Vox, esta crisis «es un síntoma más del estado general del sector minero en Asturias», y destaca que lo que ocurre con los brigadistas «no es un hecho aislado, sino parte de un problema estructural provocado por una gestión política que acumula constantes irregularidades».

«La situación de la minería en Asturias está en jaque y se está demostrando cómo todo lo que la rodea no funciona como debe, ya que hay un caciquismo y fraude impresionante», lamenta. Y, así, recuerda que no es la primera vez que el sector se ve envuelto en polémicas por una gestión ineficaz, algunas muy recientes. «Desde la concesión de permisos que se inventan hasta toneladas de carbón que desaparecen como por arte de magia, pasando ahora por la situación de un equipo de prestigio internacional a los que no se les paga las horas extra ni lo que por ley les corresponde».