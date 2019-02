Lastra pone al Consorcio de Transportes como ejemplo de éxito para el área central Adrián Barbón, Fernando Lastra, José Manuel Caldevilla y Carlos González, en la sede del Consorcio de Transportes. / MARIO ROJAS Adrián Barbón cree que «Oviedo tendrá que reconocer que es un error» no haber liderado el proyecto M. MENÉNDEZ Viernes, 15 febrero 2019, 03:55

«El Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) se refiere de una manera muy directa a la primera aproximación que hicimos al fenómeno metropolitano, la movilidad». «Es una buena idea que explica la necesidad de hacer cosas juntos, de cooperar y de desarrollar nuestras estructuras metropolitanas». Así de claro fue ayer Fernando Lastra, consejero de Infraestructuras y presidente del CTA, en su defensa de este tipo de consorcio para sacar adelante el proyecto del área metropolitana de Asturias. Y lo hizo en la visita a las instalaciones de Adrián Barbón, secretario general de la FSA-PSOE, quien recordó que Oviedo no se sumó al billete único del consorcio en 2006 y no lo hizo hasta 2014. Apuntó que «tengo la sensación de que con el área metropolitana puede pasar una cosa similar y dentro de unos años Oviedo tendrá que reconocer que es un error no liderar este proceso como capital del Principado».

Lastra y Barbón visitaron las dependencias del consorcio en compañía de José Manuel Caldevilla, director de la Agencia Asturiana de Transportes, y Carlos González, director general del CTA.